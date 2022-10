De kinderarmoede in ons land is dermate schrijnend dat het kabinet moet ingrijpen. "Zo'n 220.000 kinderen leven in armoede, van wie iets minder dan de helft langdurig. Zij kunnen niet mee op schoolreis of kunnen niet op een sportclub", zegt directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud in gesprek met NU.nl.

Leerlingen van 500 van de ruim 6.500 basisscholen in Nederland krijgen tot eind januari een gratis schoolontbijt. "Een goede zaak", zegt Vliegenthart. Dit moet voorkomen dat kinderen met een lege maag aan de schooldag beginnen. Veel ouders zitten op dit moment krap bij kas vanwege de inflatie en hoge energieprijzen.

Er zijn in Nederland in totaal achttienhonderd scholen waar meer dan de helft van de leerlingen in armoede leeft. De Nibud-directeur wijst erop dat veel ouders zich schamen om ervoor uit te komen dat ze hun kinderen geen ontbijt kunnen geven. "Veel ouders schamen zich om hulp te vragen of te praten over geld, Dat is een soort taboe in ons land, mensen zwijgen dan liever."

Daarnaast is het aanvragen van bepaalde toeslagen volgens Vliegenthart vaak te ingewikkeld. "Daar komt ook een stukje wantrouwen bij kijken. We weten wat voor problemen het toeslagenschandaal heeft opgeleverd. Maak het daarom simpeler, verlaag de drempel, zodat het voor deze mensen makkelijker wordt om bepaalde toeslagen aan te vragen. Dus gewoon een formulier in plaats van een hele stapel."

Armoede treft niet alleen de grote steden

Volgens Vliegenthart is armoede in ons land sowieso een groot probleem. "Veel Nederlanders moeten elke maand puzzelen om rond te komen. Dan hebben we het over 2,5 miljoen mensen, van wie zo'n 1,2 miljoen een beroep moeten doen op toeslagen en andere vormen van hulp. Daarvan heeft een half miljoen zeer grote problemen, zoals betalingsachterstanden. Zij kunnen hun rekeningen niet meer betalen of hebben geen geld voor boodschappen."

De armoedeproblemen spelen niet alleen in de grote steden. "De meeste armoede zien we terug in bepaalde wijken van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen is dit het geval", ziet Vliegenthart.

De Nibud-directeur geeft aan dat de torenhoge inflatie en daarmee de hogere energierekening deze groep extra hard treft. "Het energieplafond is daarom een goed idee. Deze mensen geven het meeste uit aan hun eerste levensbehoeften, waaronder ook de boodschappen."