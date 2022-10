Deze hele week staat NU.nl in het teken van armoede. Van maandag tot en met vrijdag kun je elke dag inzichtelijke verhalen lezen, vragen stellen aan relevante deskundigen en discussiëren over toepasselijke stellingen. Vandaag hebben we het over de volgende stelling: Nivellering of juist minder belasting voor de rijken is dé oplossing voor armoede in Nederland.

Kies hier welke jij van toepassing vindt en licht toe waarom je dat vindt in de reacties.

