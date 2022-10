Wat zijn vroege waarschuwingssignalen dat je richting een grote schuld gaat? Hoe komen de meeste mensen aan schulden? Wat is het zwaarste aspect van een schuld hebben? Heb jij deze of andere vragen? Vraag ze dan via onderstaande knop aan Ellen Hennekens, beleidsadviseur schulden bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Vanaf 12:00 uur zit zij een uur lang klaar om jullie vragen te beantwoorden.

Ellen helpt als vrijwilliger al meer dan tien jaar mensen met schuldenproblematiek en is daarnaast ook sinds 2,5 jaar senior beleidsadviseur op het gebied van schulden bij de NVVK. Ze heeft daar onder meer tot taak om te zorgen dat er in een vroeg stadium gesignaleerd wordt dat geldzorgen omslaan in problematische schulden.