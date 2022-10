Lezer: Hoe kan ik iemand die schulden heeft (of op het punt staat door de hoge energiekosten) het best helpen? Ik heb het ruim genoeg en wil graag een of meer mensen ondersteunen, maar het zou zonde zijn als ze dan toeslagen verliezen. Zijn er manieren om dat te omzeilen, of kan ik dan beter geven aan de voedselbank oid?



Toeslagen verlies je niet als je een eenmalige financiële bijdrage krijgt, giften icm met bijstand daarentegen is wel gevaarlijk en niet aan te raden. Sowieso is geld geven niet echt een oplossing. Als het een klein bedrag is en je kunt daarmee bijvoorbeeld de beëindiging van een energiecontract voorkomen, dan kan ik me daar iets bij voorstellen, maar als het om grotere bedragen gaat dan doet het ook iets met de onderlinge relatie en verstandhouding. We blijven mensen aanraden om zich te melden bij de gemeente als er geldzorgen zijn. Zij beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden, dat ook nog eens uitgebreid wordt nu a.g.v. de energiecrisis. Daar wordt - hopelijk op korte termijn - meer over duidelijk, de onderhandelingen zijn in volle gang. Uiteindelijk is iemand pas écht geholpen als de inkomsten de uitgaven dekken en daar kan de gemeente in ondersteunen en zelf aan bijdragen, bijvoorbeeld via bijzondere bijstand. Als je geld over hebt en graag wat wil betekenen voor mensen in armoede (of zelfs dakloosheid), zoek dan een goed doel wat bij je past: de voedselbank, de Regenbooggroep of bijvoorbeeld de ONSbank (gericht op een oplossing en toekomstperspectief voor jongeren) zijn heel blij met financiële steun om hun waardevolle werk te kunnen continueren!