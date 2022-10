Mensen met een migrantenachtergrond, vrouwen en mensen met een beperking leven relatief vaak in armoede. Dat is voor een deel te wijten aan discriminatie en racisme, stellen experts tegen NU.nl.

"Armoede komt doordat je een achtergestelde positie hebt", legt sociaal wetenschapper Inti Soeterik van het Verwey-Jonker Instituut uit. "Mensen met een migrantenachtergrond hebben daar relatief vaak mee te maken. Racisme en discriminatie spelen daarbij een rol."

"Denk aan vrouwen die minder geld krijgen dan mannen terwijl ze hetzelfde werk doen", geeft senior-onderzoeker Hanneke Felten van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een ander voorbeeld. "Transgender personen, vrouwen en mensen met een beperking hebben minder vaak werk en minder geld te besteden. Dat komt deels door uitsluitingsmechanismen, zoals discriminatie."

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een groter risico lopen op armoede. Dat geldt volgens de overheidsorganisaties ook voor mensen met een migratieachtergrond.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens kunnen discriminatie en ongelijke behandeling zowel oorzaak als gevolg zijn van armoede. "Mensen komen in aanraking met discriminatie, omdat zij arm zijn. Maar ongelijkheid en discriminatie veroorzaken ook armoede", valt te lezen op de website van de onafhankelijke toezichthouder.

'Regelmatig hulpvraag van mensen met migratieachtergrond'

Voor Stichting Urgentie Noden Nederland (SUN Nederland) zijn er 26 noodhulpbureaus actief in ruim honderd gemeenten. Regelmatig komen de aanvragen voor ondersteuning van mensen met een migrantenachtergrond. Omdat de noodhulpbureaus mensen helpen ongeacht hun afkomst, houden ze de gegevens niet bij.

"Maar wij kunnen vaak wel aan een aanvraag zien dat het gaat om mensen met een migratieachtergrond", zegt directeur Nathalie Boerebach. "Bijvoorbeeld omdat er dan staat dat een vrouw die net in Nederland woont geen hulp durft te vragen bij de moskee."

KIS heeft na een vraag van SUN Nederland onderzoek gedaan naar manieren om de armoede onder cliënten te verminderen. Daaruit blijkt dat het kan helpen als migrantenorganisaties meer gaan samenwerken.

Meer samenwerking kan ook tussen religieuze organisaties helpen. Zo zouden moslim- en christelijke gemeenschappen winst kunnen boeken als ze samen, met de noodhulporganisaties, de armoedeproblematiek onder hun leden gaan aanpakken.

Soeterik voerde met collega's het onderzoek uit. De sociaal wetenschapper vindt dat het probleem meer aandacht van de overheid verdient. "De ongelijkheid waardoor mensen in armoede terechtkomen moet je ook aanpakken. Daar ligt een grote taak voor de overheid."

'Toeslagen zijn echt een lapmiddel'

Marjet van Houten valt Soeterik bij. De programmaleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie stelt dat armoede te lang alleen als een geldprobleem is gezien. Hierdoor denken we in Nederland te veel in "lapmiddelen".

Als voorbeeld geeft Van Houten het systeem van toeslagen. "Zodra je een baan krijgt, kan een toeslag wegvallen. Mensen kunnen daardoor juist weer in de problemen komen."

De Movisie-onderzoeker zegt dat de overheid mensen betere kansen moet bieden in de samenleving. "Ga er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen met een migratieachtergrond of een beperking niet uitvallen in het onderwijs. Regel dat ze daarna goede toegang hebben tot de arbeidsmarkt en voldoende betaald krijgen."

"Daar komt nu soms discriminatie en institutioneel racisme bij kijken. Dat moet je oplossen."

Het kabinet heeft in het regeerakkoord beloofd de kansengelijkheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het controleren op loonverschillen.

