Je kwam altijd precies uit met je geld. Maar nu alles duurder is geworden en je energierekening ook nog eens is verdubbeld, kijk je ineens tegen betaalachterstanden aan. Hoe pak je dat aan?

Schulden kunnen onnodig hoog oplopen als je je kop in het zand steekt, weet budgetcoach Carolien Vos. "Mijn advies is altijd: stap over je schaamte heen en bel de bedrijven waar je schulden hebt." Laatst deed ze dat nog samen met een klant, die zijn post niet opende en bij wie beslaglegging op zijn loon dreigde. Was er een betalingsregeling voor hem mogelijk?

"De schuldeiser bleek gewoon bereid om mee te werken. De schulden werden even bevroren, zodat mijn klant orde op zaken kon stellen", zegt Vos. "Veel mensen weten niet dat bedrijven best bereid zijn om mee te denken als je maar laat zien dat je het wilt oplossen. Als schulden worden bevroren, geeft dat lucht om overzicht te creëren. Wat komt binnen? Wat gaat eruit? Dan kun je ook een goed aflosvoorstel doen naar de schuldeiser."

Wanneer spreek je van schulden?

Is een achterstallige rekening direct een schuld? "In principe spreek je bij een achterstand van een maand al over schuldopbouw", zegt Frederieke Kokol, van hulplijn Geldfit. "Betaal je 180 euro van een energierekening van 240 euro, dan sta je 60 euro in de schuld bij je energieleverancier. Energieleveranciers verwijzen mensen dan ook weleens door naar ons. Dan kunnen wij meekijken of er meer aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn om de schuld af te lossen."

“We zien mensen die al twintig jaar een fulltime baan hebben, maar het nu door de hoge kosten niet meer redden.” Frederieke Kokol, Geldfit

Geldfit helpt mensen kosteloos om weer grip te krijgen op hun financiële situatie, zowel online als via de anonieme hulplijn 0800-8115. "Steeds meer mensen zien door de bomen het bos niet meer", zegt Kokol. "Ook mensen die al twintig jaar een fulltime baan hebben, maar het nu door de hoge kosten niet meer redden."

Als je een rekening niet op tijd betaalt, krijg je eerst een waarschuwing van het bedrijf waar het bedrag openstaat. Na meerdere aanmaningen kan het bedrijf een incassobureau inschakelen. Daarna volgt een deurwaarder die zelfs beslag kan leggen op spullen of het loon. De kosten die incassobureaus en deurwaarders maken, komen bovenop de rekening die je al hebt openstaan. Op Consuwijzer staat een overzicht van de maximale incassokosten, dat is namelijk wettelijk vastgelegd.

Beslaglegging: hoeveel mag er worden ingehouden op je loon? Als er beslag wordt gelegd op je inkomen, heb je altijd recht op een minimumbedrag om van te leven. Dat heet de 'beslagvrije voet'. Als er te veel geld wordt ingehouden, kun je contact opnemen met de schuldeiser.

Op de site van de overheid kun je berekenen wat jouw beslagvrije voet is.

Waar kun je terecht met beginnende schulden?

Vaak willen mensen zelf orde op zaken stellen. "Dat is in het begin ook mogelijk", zegt Kokol. "Maar de valkuil is vaak dat mensen te laat aan de bel trekken. Hoe eerder je wél aan de bel trekt, hoe meer mogelijkheden er zijn." Dat beaamt Christian Meijer, hoofd van platform Wijzer in Geldzaken: "Het is belangrijk dat je in actie komt en het bedrijf benadert waar je een betaalachterstand hebt. Als je een schuld hebt, gaat dat namelijk niet vanzelf over. In veel gevallen is er een betalingsregeling mogelijk met de schuldeiser."

Op Zelfjeschuldenregelen.nl - een site van het Nibud in samenwerking met schuldhulpverlenersorganisatie NVVK - kun je berekenen of je zelf aan de slag kan met je (beginnende) schulden. Je kunt ook een realistisch plan maken om weer orde op zaken te stellen. Ook de overheid heeft een vragenlijst online staan, waarbij je gericht advies krijgt over wat te doen met betalingsachterstanden of schulden.

Heb je serieuze zorgen en wil je externe hulp inschakelen? Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij je gemeente. Die zijn verplicht om hulp te bieden bij schulden. Bij de hulplijn van Geldfit krijg je iemand aan de lijn die hulp biedt. Een andere optie voor directe hulp is de app Fikks, waar je wordt gekoppeld aan een buddy.

Geldzorgen niet negeren

Daarnaast adviseert Meijer om iemand in vertrouwen te nemen. "Praat er met je omgeving over. Het helpt om de last te delen. Schulden brengen vaak een gevoel van schaamte met zich mee, maar je bent niet de enige." Veel mensen negeren hun geldzorgen. "Terwijl je weet dat je er iets aan moet doen. Net als ongezond leven. Je weet dat eigenlijk wel, maar je doet er niets mee. Dan wordt het alleen maar erger."

Is het gelukt om orde op zaken te stellen? Meijer: "Maak dan een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Het is mogelijk dat er een bestedingspatroon is ingeslopen toen er nog andere, lagere prijzen waren. Misschien heb je iets te veel luxe toegelaten en moet je dat nu bijstellen? Dit is ook een moment om vooruit te kijken, zodat het niet nog een keer gebeurt."