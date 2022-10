Er leven in Nederland meer dan 900.000 mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het al lastig om de eindjes iedere maand weer aan elkaar te knopen. Eind augustus vestigde de inflatie weer een record. Hoe is het om in deze tijd in armoede te moeten leven?

In 2020 leefden er volgens statistiekbureau CBS iets meer dan 900.000 Nederlanders in een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Daarvan leefden 376.000 mensen al ten minste vier jaar achter elkaar in armoede. Die lage-inkomensgrens lag in dat jaar voor een alleenstaande op netto 1.100 euro per maand. Voor een gezin met twee minderjarige kinderen was dat 2.110 euro.

Een van die mensen is Fatima (38, volledige naam bij de redactie bekend). Door omstandigheden kan ze niet werken. Haar man is sinds hij corona opliep ernstig ziek vanwege nierfalen. Drie keer per week moet hij naar het ziekenhuis voor een nierdialyse. "Gelukkig vergoedt de zorgverzekering de taxikosten", zegt ze.

“De energie- en gasrekening was voorheen 100 euro, inmiddels is dat opgelopen tot 350 euro. Het is voor ons nu erg krap.” Fatima (38), leeft onder de armoedegrens

Fatima en haar man leven van de bijstand. Samen ontvangen ze zo'n 1.500 euro per maand. Aan huur betalen de twee ruim 700 euro per maand. De energie- en gasrekening was voorheen 100 euro, inmiddels is dat opgelopen tot 350 euro. "Het is voor ons nu erg krap. Ik sta elke maand zo'n 400 tot 500 euro in het rood."

De onverwachte rekeningen vindt Fatima het vervelendst, zoals tandartskosten. "Die moet ik dan ook in termijnen betalen, terwijl ik ook schulden aan het aflossen ben. Ik wil niet dat mijn schulden nog verder oplopen."

Een herkenbaar beeld

"Het is helaas een herkenbaar beeld", zegt Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. "We zien steeds meer mensen vastlopen. We zien het bij de middeninkomens, maar het gebeurt het meest bij de lagere inkomens. Ik zit al bijna 25 jaar in het vak, maar heb een situatie als deze niet eerder meegemaakt. In crisistijd was er eigenlijk altijd wel een oplossing, inkomen kon altijd gerepareerd worden. Maar de situatie is nu zo extreem dat het voor sommige mensen moeilijk of niet lukt."

Fatima wil dat haar kinderen van tien, zes en bijna vijf jaar er niet te veel onder lijden. Maar veel geld om boodschappen te halen heeft ze niet. "Ik haal elke woensdag een voedselpakket op bij de voedselbank. Dat is niet altijd divers genoeg. Ik wil voor mijn kinderen altijd de basis in huis hebben: brood, melk, beleg, fruit. Maar de boodschappen worden steeds duurder. Ik haal alleen wat nodig is. Voorheen konden we nog weleens iets luxe of extra's kopen, dat kan nu niet meer."

Basisbehoeften nauwelijks te betalen

Ook Nazli (39, volledige naam bij de redactie bekend) kan tegenwoordig niet meer kopen dan het broodnodige. Vanwege ziekte kan ze niet werken en leeft ze van een uitkering. Haar huur is bijna 700 euro per maand. Op toeslag heeft ze geen recht vanwege haar inwonende volwassen zoon. "Mijn energierekening stijgt, maar de boodschappen zijn ook duurder. We kunnen onze basisbehoeften amper nog betalen", zegt ze.

Haar volwassen zoon staat al redelijk op eigen benen. Nazli weet niet hoe mensen in armoede met jonge kinderen zich nu redden. "Die hebben dagelijks echt gezonde voeding nodig en dingen zoals nieuwe kleding. Ik kan voor mezelf niet eens een nieuwe jas of nieuwe schoenen kopen. Ik doe vrijwilligerswerk, daar zamelen we spullen in voor mensen die het nodig hebben. Zo ben ik laatst aan schoenen gekomen."

“Ik wil mijn kinderen kunnen vertellen dat het beter wordt, maar het is allemaal zo onzeker.” Fatima (38), leeft onder de armoedegrens

Fatima doet er alles aan om haar kinderen buiten de geldzorgen te houden, zodat die gewoon van hun kindertijd kunnen genieten. "Ze begrijpen wel dat niet alles kan, dat kleding via de kringloopwinkel of via via komt. Maar verder moeten ze gewoon kind kunnen zijn. Ik wil ze kunnen vertellen dat het beter wordt, maar het is allemaal zo onzeker."

Goed naar elkaar omkijken

Jungmann: "Als je al schulden hebt, sta je sowieso twee-nul achter. Deze mensen komen nu nog meer in de problemen. Zelfs als je er zelf alles aan wil doen, kun je niet voorkomen dat je schulden verder oplopen. Daarnaast kun je anticiperen op hoge energiekosten - iedereen moet offers brengen - maar daar zit een grens aan. Iemand die thuiszit met reuma wil de verwarming aan kunnen zetten."

“Betaal wat je wél kunt, al is dat maar een deel. Dan is er vaak veel meer mogelijk.” Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso

Gemeenten bieden verschillende hulp aan. Welke hulp je krijgt is afhankelijk van de gemeente waarin je woont, vertelt Jungmann. "Enschede heeft bijvoorbeeld een noodfonds gemaakt, net als Tilburg en Amsterdam. Maar niet iedere gemeente doet dat. Er zijn zelfs gemeenten die geen bijzondere bijstand bieden, terwijl die er is voor bijzondere kosten, zoals een extreem hoge energierekening."

Ze adviseert om altijd contact te zoeken met de schuldeiser, mocht je je rekeningen niet meer kunnen betalen. "Betaal wat je wél kunt, al is dat maar een deel. Dan is er vaak veel meer mogelijk. Helaas bestaat er nog steeds geen recht op een betalingsregeling. Of je er een kunt krijgen, is afhankelijk van de schuldeiser. Het is ook heel belangrijk dat mensen praten over hun geldzorgen. De schaamte is vaak groot bij mensen met schulden, maar hulp kan soms uit onverwachte hoek komen."