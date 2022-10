Het Armoedefonds heeft inmiddels meer dan duizend uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten. De vraag naar zo'n Menstruatie Uitgiftepunt (MUP) is de laatste tijd flink gegroeid, en groeit nog verder. "Het is zich als een soort olievlek aan het verspreiden."

Dagelijks krijgt het Armoedefonds telefoontjes en e-mails waarin wordt gevraagd naar een afgiftepunt. "Steeds meer mensen horen erover", zegt een woordvoerder. "Ze weten ons gemakkelijker te vinden."

Tegelijkertijd herkennen veel mensen de problemen rondom de kosten van menstruatieproducten. "We zien dat de vraag toeneemt door de stijgende inflatie en de grotere energielast. Daardoor komen ook gezinnen met middeninkomens in de problemen."

Vorig jaar september had het Armoedefonds nog zo'n tweehonderd uitgiftepunten. Inmiddels zijn dat er al meer dan duizend en zijn er uitgiftepunten in elke provincie. De opening van het duizendste uitgiftepunt in Utrecht wordt woensdag gevierd. Eind dit jaar verwacht de organisatie op dertienhonderd tot veertienhonderd punten te zitten.

De ophaalpunten zijn in bijvoorbeeld buurthuizen, scholen en bibliotheken gevestigd. Ook zijn de menstruatieproducten te vinden bij voedselbankjes en in geef-en-neemkastjes en buurtbiebjes bij mensen in de voortuin.

Ook menstruatiecups aan te vragen

De organisatie levert een pakket met maandverband en tampons in verschillende vormen, maten en merken. Mensen kunnen ook menstruatiecups en wasbaar maandverband aanvragen.

Je hoeft niet aan te tonen dat je de producten niet kan betalen, legt de woordvoerder uit. "We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden." Door middel van posters en stickers wordt duidelijk gemaakt voor wie de gratis producten bedoeld zijn.

Het Armoedefonds zegt dat deze uitgiftepunten belangrijk zijn omdat het om een basisbehoefte gaat. "Iedereen moet tijdens de menstruatie kunnen doorgaan met wat ze doet. We willen dat niemand thuis hoeft te blijven of het moet oplossen met lapjes katoen of kranten."