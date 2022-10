Scholen plaatsen vraagtekens bij het plan van het kabinet om 100 miljoen euro vrij te maken voor een gratis schoollunch. Brancheorganisaties vragen zich af hoe de scholen, die al onder druk staan, dat erbij moeten gaan doen. "De eerste prioriteit is goed onderwijs, en dat staat al onder druk", zegt een woordvoerder namens de basisscholen tegen NU.nl.

De Tweede Kamer maakte vorige week bekend 100 miljoen euro te willen vrijmaken voor een gratis schoollunch. Dat geld moet nog bij het ministerie van Onderwijs worden gevonden. Alleen scholen in kwetsbare wijken zouden in aanmerking moeten komen voor zo'n lunch.

De PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, vindt het goed dat het kabinet geld vrijmaakt voor een schoollunch. "Het is duidelijk dat goed eten en een goede levensstijl helpen bij goed leren", zegt een woordvoerder.

De vereniging heeft wel vraagtekens bij het plan. Zo wil de PO-Raad niet dat het organiseren van de schoollunch extra werkdruk oplevert. "De eerste prioriteit is goed onderwijs, en dat staat al onder druk. Dat mag niet verder onder druk komen te staan." De vereniging vindt het daarom belangrijk dat scholen niet verplicht worden zo'n lunch te organiseren.

Ook heeft niet elke school de ruimte of het personeel om dit te organiseren. Het is de vraag of de subsidies van de overheid genoeg zijn om bijvoorbeeld mensen in te huren of een ruimte geschikt te maken. "We hebben gewoon nog veel vragen: hoe wil het ministerie het plan invullen als het daadwerkelijk zover komt?"

'Kern van probleem niet aangepakt'

Het plan pakt de kern van het probleem niet aan, vindt de PO-Raad. De armoede neemt toe en steeds meer ouders houden te weinig geld over voor de opvoeding van hun kinderen. "Zorg ook voor een oplossing voor deze ouders."

"Het is heel verdrietig dat we constateren dat kinderen zonder eten op school zitten en dat er geen andere manier is waarop we dit kunnen oplossen", zegt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De vakbond vindt het voorstel sympathiek, maar ook de AOb vraagt zich af hoe dit goed uitgevoerd moet worden. Niet elke school in Nederland is ingericht op grote lunches. Daarnaast vraagt de AOb zich af wie ervoor moet zorgen dat de lunch in goede banen verloopt. "Leraren hebben niet bepaald tijd over."

'Leerlingen komen zonder ontbijt of lunch op school'

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, denkt dat het plan wel uitvoerbaar is. "Het is een kwestie van geld dat beschikbaar gemaakt moet worden", zegt de woordvoerder.

De middelbare scholen hebben volgens hem allemaal een kantine. De lunch kan in goede banen geleid worden door mensen die geen les geven.

De VO-raad ziet ook het belang in van de gratis lunch. "Wij krijgen wel signalen. Het verschilt natuurlijk per school, maar er zijn scholen waar leerlingen zonder ontbijt of lunch op school komen."

De Tweede Kamer spreekt midden november over hoe het plan eruit moet komen te zien. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) wil in ieder geval dat de gratis lunch er snel komt. Maar ook hij benadrukte het probleem van het lerarentekort. "We moeten zorgen dat het niet allemaal bij hen terechtkomt."