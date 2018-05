Sprintgoud voor langlaufers Tsjepalova en Hetland

Bij de mannen was de Noor Tor Arne Hetland de rapste op de 1500 meter. De wereldkampioen verwees de Duitser Peter Schlickenrieder naar het zilver en de Italiaan Cristian Zorzi naar het brons.

De sprint opende als tijdrit waarin de zestien snelsten zich kwalificeerden voor de kwartfinales. In series van vier, waarbij de beste twee telkens een ronde verder gingen, werd vervolgens naar de finale met vier skilopers toegewerkt.

Neumannova

Bij de vrouwen werd de Tsjechische wereldkampioene Neumannova in de kwartfinales verrassend uitgeschakeld. Ze eindigde in haar serie als vierde en laatste. In de eindstrijd was Tsjepalova duidelijk de sterkste. De 25-jarige Russin was 0,6 seconde sneller dan Sachenbacher. De Russin werd vier jaar geleden in Nagano olympisch kampioene op de 30 kilometer en veroverde in Salt Lake brons op de kilometer.

Close finish

Bij de mannen was de winst van Hetland voor het oog niet waarneembaar. De Noor gleed vrijwel gelijktijdig met Schlickenrieder en Zorzi over de streep. De tijdmeting gaf aan dat Hetland 0,1 seconde sneller was dan Schlickenrieder en 0,3 dan Zorzi. De 28-jarige Noor uit Stavanger werd in 2001 wereldkampioen op de sprint. Op de langere afstanden behoort hij niet tot de wereldtop. Op de 30 kilometer werd hij 51e in Soldier Hollow en in Nagano 24e op de 50 kilometer.