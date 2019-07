Bestrijd kwaadaardige ziektes door gekleurde capsules te stapelen in Dr. Mario World, doe je fitnessoefeningen in retrostijl met 321FIT en meer.

Dr. Mario World

De klassieke puzzelgame Dr. Mario liftte begin jaren negentig mee op de populariteit van Tetris. Het spel, waarin je virussen bestrijdt door er gekleurde capsules op te stapelen, was een flinke hit op Nintendo's NES- en GameBoy-spelcomputers. Met Dr. Mario World brengt Nintendo deze oude formule naar smartphones - maar ditmaal kijkt het de kunst liever af van Candy Crush.

In Dr. Mario World moet je opnieuw virusblokjes verwijderen door ze met capsules van de juiste kleur te combineren: weet je drie of meer blokjes van dezelfde kleur op een rij te plaatsen, dan lossen zowel de pillen als de virussen op. De pillen zakken alleen niet in Dr. Mario World, je moet ze omhoog slepen. Laat je de pil los, dan zweeft deze langzaam naar boven. Je kan pillen omdraaien en opnieuw verslepen nadat je ze hebt losgelaten - je kan ze alleen niet meer naar beneden sleuren.

Verder lijkt het spel in veel opzichten op soortgelijke drie-op-een-rijspelletjes. De levels worden steeds complexer, bijvoorbeeld door virussen achter muurtjes te verstoppen die je eerst moet 'opblazen' met een goede kleurencombinatie. Verlies je vijf keer achter elkaar een level, dan ben je al je levens kwijt en moet je wachten óf nieuwe levens aankopen. Ten slotte zijn er ook power-ups te koop, waarmee je bijvoorbeeld een hele rij kan vrijspelen of één blokje kan weghalen.

Je kan het ook opnemen tegen andere spelers in een Versus-modus die veel weg heeft van Tetris 99, het competitieve Tetris-spel van Nintendo. Je probeert allebei je scherm vrij te houden van virussen. Vernietig je er genoeg, dan kun je virussen naar het scherm van je tegenstander toesturen. Net zoals Tetris 99 kan dit verschrikkelijk spannend zijn, maar het format maakt het wel erg gemakkelijk om het scherm van je vijand ineens vol te proppen, waardoor een potje erg snel van 'intens' naar 'afgelopen' kan omslaan.

Dr. Mario World is een vermakelijke drie-op-een-rij-game die net zo verslavend is als zijn genregenoten. De gameplay van het basisspel is net anders genoeg om mensen die even genoeg hebben van Candy Crush een oppepper te geven. Het blijft echter een variatie op een bekend thema, waarbij je van te voren al kan aanvoelen dat latere levels het je expres zo lastig gaan maken dat je naar de in-appaankopen grijpt.

Download Dr. Mario World voor Android of voor iOS (gratis)

321FIT

321Fit is de perfect Android-app voor iedereen die gewoon naar de sportschool gaan niet retro genoeg vindt. Deze fitnessapp heeft een prettige, simpele pixelvormgeving die je doet afvragen hoe Spotify er in de jaren tachtig uit zou hebben gezien.

De app houdt het ook gebruikstechnisch simpel. Bij het opstarten krijg je de keuze tussen een aantal mogelijke fitnessprogramma's, onderverdeeld in drie moeilijkheidscategorieën. Je kan ook per lichaamsdeel of fitnessdoel een programma kiezen, en elke oefening is met de hand aan te passen, bijvoorbeeld op vereist gewicht of tijdsduur.

Vervolgens krijg je te zien uit welke oefeningen je gekozen programma bestaat. Je moet alleen wel zelf opzoeken wat de oefeningen precies inhouden. 321FIT houdt voor je bij hoe lang je een oefening moet uitvoeren, hoe zwaar de gewichten die je gebruikt moeten zijn, en hoe vaak je een bepaalde beweging moet herhalen.

De app is prettig donker, goed voor de ogen en de batterij. Alleen het gebrek aan uitleg is jammer: daarvoor zal je toch echt ergens anders moeten zijn.

Download 321FIT op Android (gratis)

Face Pause

Speel je bijvoorbeeld wel eens smartphonegames die gewoon doordenderen of je nu actief iets doet of niet, of ben je bang dat je wordt afgeleid tijdens het filmkijken op je mobiel, dan is Face Pause wellicht goed voor je zenuwen. De app gebruikt de selfiecamera van je Android-smartphone om in de gaten te houden of jij nog wel actief met je telefoon bezig bent. Blijkt dat niet zo te zijn, dan zet Face Pause de actieve app onmiddellijk op pauze.

De app vraagt daarvoor permissie om je camera te gebruiken en om bovenop je apps te functioneren. Je zet Face Pause vervolgens via de app aan - uitzetten kan op elk moment via het notificatiemenu. Andere apps open je via de Face Pause-app zelf, of gewoon via de gebruikelijke wijze.

Vanaf dat moment houdt Face Pause in de gaten of jouw gezicht nog wel op de telefoon gericht is. Zodra dat niet het geval is, krijgt de gebruikte app een lichtblauwe overlay en stopt elk teken van activiteit. De app wordt dus niet stopgezet en draait ook niet op de achtergrond verder: deze doet pas weer iets wanneer Face Pause je gezicht opnieuw ziet.

Daarin is de app vrij gevoelig. Je hoeft alleen maar je hoofd iets naar links of rechts te bewegen, en je loopt het risico dat de app besluit dat je er geen aandacht meer voor hebt.

Download Face Pause voor Android (gratis)