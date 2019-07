Week van NUtech Podcast Hoe voorkomen we een volgende 112-storing? Door een storing bij KPN werkte het alarmnummer 112 in heel Nederland ruim drie uur niet. Back-ups faalden en ook was er na afloop kritiek op het NL-Alert. De vraag is nu hoe in de toekomst een soortgelijke storing voorkomen kan worden. We praten erover in deze aflevering van De week van NUtech.