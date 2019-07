Ontdek de game Minit stapje voor stapje in sessies van één minuut, maak alle tekst in je fotoalbum doorzoekbaar met Memos en meer.

Minit

De titel van deze game wijst op het belangrijkste spelmechanisme: de tijd. In Minit heb je steeds precies één minuut de tijd om te spelen. Daarna valt je poppetje om en moet je opnieuw beginnen. Alle voorwerpen die je vindt, behoud je.

Die tikkende minuut voelt in het begin misschien wel heel drukkend, maar je moet er in mee. Dat werkt al gauw lekker: op hoog tempo race je door de spelwereld en vind je bijvoorbeeld een zwaard, waarmee je bosjes kan wegkappen zodat je een stukje verder komt. Daar ligt dan weer een ander voorwerp dat je verder helpt, enzovoort.

De zwart-wit vormgegeven wereld van Minit oogt als klassieke Zelda-games, maar is eigenlijk één grote puzzel. Je krijgt steeds meer stukjes die je een stapje verder helpen, maar krijgt er altijd een nieuwe uitdaging voor terug. Die moet je uitvogelen en oplossen en dat allemaal binnen één minuut. Omdat de game de tijd je niet gunt om te treuzelen moet je direct in het diepe duiken.

Minit was al uit voor andere gamesystemen, maar leent zich perfect voor smartphones. Een minuutje spelen kan bijna altijd, en de game is zo vergevingsgezind dat de touch-bediening prima is. De game is binnen een uur of twee uit te spelen, maar dat zijn toch al snel 120 'levels'.

Download Minit voor Android of voor iOS (5,49 euro)

Memos

Memos lost een probleem op dat iOS eigenlijk zelf zou moeten oplossen. De app maakt alle tekst in de Foto's-app doorzoekbaar. Dat doet de app helemaal op de iPhone of iPad zelf; Memos stuurt je persoonlijke informatie niet naar servers.

Als Memos al je foto's heeft gescand op leesbare tekst, kun je in de app een zoekterm intikken. Stel, je hebt weken geleden een foto gemaakt van een verzekeringspolis en je moet het nummer hebben: met Memos tik je wat woorden in die waarschijnlijk op die polis staan, en je hebt 'm.

De zoekfunctie van Memos werkt ook vanuit Spotlight, de globale zoekfunctie van iOS. Veeg naar beneden vanaf het thuisscherm en je kan direct beginnen met zoeken.

Memos heeft ook een fijne kopieerfunctie. Stel je moet een lang serienummer doorgeven dat op een verpakking staat waar je een foto van hebt. Dan plaatst Memos een groen lijntje om de herkende tekst, en kun je die makkelijk kopiëren. Ook kun je zelf nog tekst toevoegen aan afbeeldingen, om ze in het vervolg nog makkelijker vindbaar te maken.

Download Memos voor iOS (5,49 euro)

Dyme

Wie Dyme die toegang geeft, krijgt een uitgebreider overzicht van alle betalingen dan in de gemiddelde app van de bank zelf.

Vooral vaste lasten worden duidelijk en overzichtelijk in kaart gebracht. Abonnementen op telefonie, internet, diensten als Spotify en Netflix en verzekeringen staan netjes op een rij, en zijn voorzien van een logo. Het maandbedrag staat ernaast, maar Dyme rekent ook het jaarbedrag voor je uit. Dat kan je ook uit je hoofd doen, maar toch kan het zien van dat bedrag doen beseffen dat je een bepaald abonnement toch te duur vindt.

Ongewenste abonnementen kunnen binnen de app met één druk op de knop worden opgezegd. Ook is het mogelijk om binnen de app over te stappen van de ene naar de andere energieleverancier, als blijkt dat die goedkoper is. Dyme wil zulke overstapmogelijkheden in de toekomst ook voor ander soort abonnementen mogelijk maken.

Dyme zegt de bankgegevens van gebruikers te versleutelen met dezelfde 256-bit encryptie als banken. Voor het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt steeds toestemming gevraagd. Ook belooft het bedrijf de data van gebruikers niet door te verkopen. Dyme werkt momenteel met ING, ABN AMRO, Rabobank, American Express en N26.

Dyme hoopt vanaf september dit jaar ook officieel gebruik te maken van de nieuwe Europese PSD2-wetgeving en zo toegang te krijgen tot meer banken. Met die Europese richtlijn voor betaaldiensten kunnen apps en diensten van derden toegang vragen tot de bankgegevens van gebruikers.

Download Dyme voor Android of voor iOS (gratis)

Correctie: In eerste instantie stond hier vermeldt dat Dyme een PSD2-vergunning had. Deze is echter nog in aanvraag.