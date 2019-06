Socialemediabedrijf Reddit heeft de toegang tot subforum /r/The_Donald, waar zich vooral aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump bevinden, aangescherpt. Nieuwe gebruikers krijgen nu de vraag in beeld of ze echt toe willen treden tot de groep.

De site benadrukt dat niets verboden is, "maar het gedrag in die groep, in combinatie met de geuite bedreigingen aan Amerikaanse agenten, kan niet door de beugel". De post in het subforum werd later verwijderd, maar Reddit geeft aan geen gebruikers toe te staan die geweld verheerlijken of aanmoedigen.

Er zitten zo'n 755.000 actieve gebruikers in het subforum, dat daarmee een van de grootste online 'fansites' is voor Trump. Tijdens de presidentiële verkiezingen in 2016 beantwoordde hij er diverse malen vragen van zijn aanhangers.

Maandag bracht mediawaakhond Media Matters for America een lijst met posts uit het subforum naar buiten waarin werd opgeroepen tot geweld in de Amerikaanse staat Oregon, nadat de democratische gouverneur Kate Brown actie ondernam om een wet tegen klimaatverandering aan te nemen.

Brown wilde Republikeinse senatoren, die volgens haar gevlucht waren om de stemming te dwarsbomen, onder dwang van agenten terughalen.