Microsoft heeft de Personal Vault geïntroduceerd, waarin gebruikers gevoelige gegevens kunnen opslaan in de clouddienst OneDrive. Deze kluis wordt extra beveiligd met tweestapsverificatie.

De functie komt beschikbaar in OneDrive op pc, in apps en in de browser. De Personal Vault is een extra beveiligd gedeelte binnen OneDrive, waarmee gebruikers een pincode, vingerafdruk, gezichtsscanner of een toegezonden code via mail of sms moeten invoeren om binnen te komen.

In de beveiligde afdeling kunnen bijvoorbeeld kopieën van paspoorten en bankinformatie worden bewaard. Foto's kunnen direct in de app opgeslagen worden en komen dan niet in de Foto's-app op de telefoon te staan.

Als de kluis een tijdje niet wordt gebruikt, wordt hij vanzelf gesloten. Gebruikers moeten dan weer opnieuw inloggen met tweestapsverificatie om toegang te krijgen.

De eerste landen die gebruik kunnen maken van Personal Vault zijn Nieuw-Zeeland, Australië en Canada. De kluis komt voor het einde van dit jaar beschikbaar voor alle gebruikers. In de gratis versie kunnen een beperkt aantal bestanden opgeslagen worden, al is niet bekend hoeveel.