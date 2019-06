Week van NUtech Podcast Van welke nieuwe games op E3 verwachten we het meest? Op de jaarlijkse gamebeurs E3 in de Amerikaanse staat Californië presenteren grote en kleine gameontwikkelaars en -uitgevers hun nieuwste games en doen zij andere aankondigingen. In deze Week van NUtech bellen we met redacteur Bastiaan Vroegop, die in Los Angeles aanwezig is om een eerste blik op nieuwe games te werpen.