Verken de wereld en breng verloren wezens terug naar de wereld van Harry Potter, zorg dat je kind geen leesachterstand oploopt in de zomervakantie, en meer.

Harry Potter: Wizards Unite

De nieuwste game van de makers van Pokémon GO is eindelijk uit. Harry Potter: Wizards Unite lijkt qua opzet op de vorige twee games van ontwikkelaar Niantic: Pokémon GO en Ingress. Ook hier ga je de straat op, want opdrachten en voorwerpen liggen overal in de omgeving verspreid. Dat alles is overgoten met een dik Harry Potter-sausje, en dat werkt direct.

De bekende Potter-muziek klinkt, de Potter-vormgeving is raak en alle bekende elementen, wezens en personages uit de boeken en films komen in rap tempo voorbij. Het verhaal van de game gaat verder waar de films gebleven zijn. Magische voorwerpen, personages en dieren duiken plots op in de wereld van de Dreuzels, de niet-magische gemeenschap. Aan jou de taak om dat allemaal snel op te ruimen, als lid van het Statuut van Geheimhouding (S.V.G.), een afdeling van het Ministerie van Toverkunst.

Je gaat de straat op, en ziet op de kaart van je echte omgeving symbolen liggen. Tik op zo'n symbool, en scan de omgeving met de camera van je telefoon. Dan duikt bijvoorbeeld een Hippogrief op, die je met een toverspreuk moet redden. Op het scherm staat een vorm die je snel moet natekenen, zodat de spreuk wordt uitgevoerd.

De kaart is bezaaid met zulke kleine opdrachten, met her en der grotere kerkers die je het beste met meerdere spelers tegelijk kan aanpakken. Ondertussen zijn er dagelijkse uitdagingen, kun je toverdranken brouwen om gevechten langer vol te houden en kun je speciale plekken bezoeken voor allerhande minigames, zoals het vangen van zwevende taartjes. De Potter-sfeer zit overal in, en klopt goed. Wizards Unite doet genoeg nieuwe dingen om niet als een herhaling van Pokémon GO te voelen, maar ook hier geldt dat de fanfactor belangrijk is: liefde voor de wereld van Harry Potter is wel nodig.

Download Harry Potter: Wizards Unite voor Android of voor iOS (gratis)

Potterpedia for Wizards Unite

Fervente spelers van Pokémon GO grepen al naar aparte apps om de game net wat beter te kunnen spelen, en zo'n app is er ook al meteen voor Harry Potter: Wizards Unite.

In Potterpedia staan de recepten voor alle toverdranken, waar je alle ingrediënten kan vinden en hoe lang het brouwen duurt. Ook kan je in meer detail zien welke voorwerpen en wezens er in je omgeving te vinden zijn. Die data is gebaseerd op vondsten en meldingen van andere gebruikers.

Potterpedia is daarmee vooral een app die je gebruikt als je Wizards Unite al wat langer speelt, en wat competitiever te werk wil gaan. Maar als het succes van Pokémon Go en soortgelijke companionapps een graadmeter is, heb je met Potterpedia straks een streepje voor in de tovenaarswereld.

Download Potterpedia for Wizards Unite voor iOS (1,09 euro)

Pelle op reis

De zomervakantie begint in sommige delen van Nederland al over twee weken. Zes weken vrij is geweldig, maar zorgt volgens Onderwijszorg Nederland wel voor een zomerdip in de leesvaardigheid van kinderen. Kinderen die minder sterk zijn in lezen, kunnen door zes weken lang niet te lezen in het volgende schooljaar een achterstand van wel drie maanden oplopen, stelt de organisatie. Daarom ontwikkelde Onderwijszorg Nederland de app Pelle op Reis, bedoeld voor kinderen van acht tot en met elf jaar.

Hondje Pelle is weggelopen en kinderen moeten Pelle al lezend terugvinden. Daarvoor moeten zij teksten begrijpend lezen, en daarna vragen beantwoorden. De teksten zijn geschreven door onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen. Het gaat om fragmenten uit bestaande boeken, om kinderen te prikkelen ook die boeken op de pakken.

Maar zelfs kinderen die alleen de teksten in de app lezen, hebben aan het eind van de rit tienduizend woorden gelezen: vergelijkbaar met een boek van honderd pagina’s. De app is opgeknipt in allerlei verschillende soorten tekst, van boekfragmenten tot sms-berichten. Zo blijft het voor kinderen uitdagend om door te lezen en worden zij niet overweldigd door grote lappen tekst.

Download Pelle op reis voor Android (1,99 euro) of voor iOS (gratis proberen)