Het aantal likes, reacties en deelacties op Facebook is in het afgelopen jaar met bijna 20 procent afgenomen, meldt The Guardian vrijdag op basis van vrijgegeven data van het platform. De Britse krant vergeleek de gegevens met die van de jaren voordat duidelijk was dat Cambridge Analytica de gegevens van ruim 87 miljoen gebruikers in handen had gekregen.

In de eerste maand nadat dit nieuws naar buiten was gekomen, nam het totale gebruik al met 10 procent af. In de zomer leek het gebruik te herstellen, maar in de herfst en winter van 2018 nam het opnieuw af.

Ook lijken steeds jongere gebruikers het platform de rug toe te keren, ten faveure van andere sociale media.

Na het schandaal rondom Cambridge Analytica volgden nog meer privacyschandalen. In september vorig jaar ontdekte Facebook dat de gegevens van 50 miljoen accounts waren gelekt.

Vervolgens bracht de VN naar buiten dat Facebook een rol had gespeeld in de verspreiding van discriminerende en opruiende berichten over Rohingya's in Myanmar.

In een reactie stelt Facebook dat het gebruik op andere manieren is toegenomen. Het bedrijf zegt ten opzichte van vorig jaar een toename van 8 procent te zien in het aantal dagelijks en maandelijks actieve gebruikers. Echter bracht marktonderzoeksbureau eMarketer deze maand een rapport naar buiten waarin het bureau concludeerde dat gebruikers wel minder lang actief zijn wanneer zij inloggen.