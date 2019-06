Ga op drakenjacht als Wonder Boy of Girl, ontdek met Shazam nu ook met je koptelefoon op welke muziek je hoort, en meer.

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Een prachtige remake van de originele Wonder Boy III: The Dragon's Trap uit 1989, toen voor het Sega Master System. De game is er nu ook eindelijk voor mobiele platformen. Het sterke geraamte van het origineel is grotendeels blijven staan. Deze Wonder Boy-game was al een sterke metroidvania/platformer, en is dat nog steeds.

Nieuw zijn het fraaie handgetekende uiterlijk van de game en de schitterende, ingespeelde muziek. Spelers besturen een personage dat vervloekt is en daarom steeds in een hagedis verandert. Dat is Wonder Boy, al kun je er in deze remake ook voor kiezen om als Wonder Girl te spelen, een mooie toevoeging.

Het spel draait om het springen door levels en het verslaan van de vijanden die je tegenkomt. Zo bereik je eindbazen - verschillend uitgedoste draken - die je nieuwe krachten geven als je ze verslaat. Zo kun je in steeds meer wezens veranderen, allemaal met hun eigen mogelijkheden.

Daardoor kan je delen van levels bezoeken die je eerder niet kon bereiken en vijanden verslaan waar je eerst niks tegen kon beginnen. Zo kom je steeds verder in de game, die ouderwets lang en uitdagend is. Wie dat wil, kan het uiterlijk en de muziek los van elkaar op standje retro zetten.

Download Wonder Boy: The Dragon's Trap voor Android of voor iOS (8,99 euro)

Shazam voor Android

Shazam is al ruim tien jaar lang de handigste app om erachter te komen welke muziek je ergens hoort. De app luistert een paar seconden, een weet vrijwel altijd de artiest te noemen. Maar wat nou als de onbekende klanken niet om je heen te horen zijn, maar via je koptelefoon of oordopjes binnenkomen?

Tot nu toe stond je dan alsnog met lege handen, of je moest het oortje van je koptelefoon bij de microfoon houden. Gedoe, en dus heeft Shazam voor Android een handige nieuwe functie, of eigenlijk twee in één.

De eerste functie is simpelweg het herkennen van muziek terwijl je een koptelefoon draagt. Je opent de app, drukt op de grote knop en ziet aan het icoontje daarboven dat Shazam via je koptelefoon meeluistert. Werkt prima. De tweede functie heet Pop-up Shazam, en werkt met een bubbeltje dat in andere apps over het scherm ligt. Zo kijk je bijvoorbeeld een filmpje op YouTube of Instagram waar onbekende muziek in zit en vertelt het bubbeltje wat je hoort; werkt ook top.

Deze functies zitten alleen in de Android-versie van Shazam. Misschien gek, want Shazam is al ruim een jaar eigendom van Apple. Toch leent het gesloten karakter van iOS zich waarschijnlijk niet voor deze functies. Het is op iOS niet toegestaan dat de ene app inprikt op de audio van een andere app. Shazam zit al wel een tijdje ingebouwd in Siri, wie weet kunnen iOS-gebruikers die assistent op termijn vragen welke muziek zij via hun oordopjes horen.

Download Shazam voor Android (gratis)

iMovie

Apples gratis videomonteerapp iMovie heeft sinds deze week ondersteuning voor groene en blauwe schermen. Precies: dat zijn het soort schermen die vaak bij films worden gebruikt om acteurs makkelijk op allerlei plekken neer te zetten, terwijl er gewoon in een studio wordt gefilmd. Ook weermannen en -vrouwen staan vaak voor zo'n scherm terwijl ze de buien aanwijzen.

De functie in iMovie werkt goed en simpel, althans: zodra je het de eerste keer hebt uitgevogeld. De functie zit namelijk een beetje verstopt. Het is de bedoeling om eerst beelden op te nemen van iets of iemand tegen een zo egaal mogelijke groene of blauwe achtergrond. Daarna importeer je die video in iMovie, druk je op die video, en kies je in het kleine pop-upmenu voor Groen/Blauw Scherm.

De beelden worden dan aan de tijdlijn in iMovie toegevoegd, boven op een andere video of foto. Die beelden vervangen automatisch het groene of blauwe scherm achter het voorwerp of persoon, en klaar ben je. Tenzij het groene scherm niet het volledige beeld van de video vulde. Die delen kunnen dan handmatig worden weggesneden, waarna iMovie alsnog de hele achtergrond vervangt. Daarmee is de functie behoorlijk compleet, maar nog steeds simpel in het gebruik.

Download iMovie voor iOS (gratis)