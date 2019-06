In een update voor de mobiele app heeft Spotify meer nadruk gelegd op podcasts. In een blog legt het bedrijf uit wat er precies is veranderd in de muziekapp.

Gebruikers konden al podcasts luisteren via Spotify en zich op verschillende kanalen abonneren. Deze waren te vinden onder de knop Bibliotheek, maar daar stond muziek altijd prominent bovenaan. Voor podcasts moest nog even doorgeklikt worden.

Dat is nu veranderd; Spotify heeft een apart tabblad voor podcasts gemaakt en deze gescheiden van muziek in de bibliotheek. Gebruikers kunnen nu makkelijker zien welke afleveringen nieuw zijn en kunnen deze 'afvinken' zodat ze uit het overzicht verdwijnen.

Ook is er een apart overzicht van alle gedownloade afleveringen, die dus offline beschikbaar zijn. Tot slot is er een tabblad met 'Shows', waaronder alle podcastabonnementen te zien zijn.

Om het overzicht te checken, tik je op Bibliotheek en op het tabblad Podcasts bovenaan.