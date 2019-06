Google stopt met het aanbieden van synchronisatie tussen Google Foto's en Google Drive. In een blogbericht noemt Google de integratie "verwarrend" voor gebruikers.

De twee diensten worden volgende maand losgekoppeld. Vanaf dat moment worden foto's en video's die aan Drive worden toegevoegd, niet vanzelf ook in Foto's gezet. Ook andersom gebeurt dat niet meer. Gebruikers hadden aangegeven dat de koppeling "verwarrend" was.

Plaatjes en video's die voortaan bij de ene dienst worden gewist, blijven op de andere dienst staan. "Deze verandering is ontworpen om het per ongeluk verwijderen van items in verschillende producten te voorkomen", staat in het bericht van Google.

Google zal een nieuwe manier introduceren waarmee gebruikers plaatjes en filmpjes van de ene naar de andere dienst kunnen kopiëren.

Het bedrijf benadrukt dat opgeslagen beelden tijdens de verandering in juni niet automatisch worden verwijderd. "Alle foto's of video's van Drive die voorafgaand aan de verandering in Foto's zijn gezet, blijven daar staan. Als je een Google Foto's-map in Drive hebt, blijft die in Drive staan, maar zal die niet langer worden geüpdatet."