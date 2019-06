Katapulteer door de prachtigste werelden in het prijswinnende Ordia, help mee treinreizen prettiger te maken met NS Lab en meer.

Ordia

Deze simpel speelbare maar uitdagende platformgame won deze week een Apple Design Award, tijdens Apple-ontwikkelaarsconferentie WWDC. Terecht, want Ordia is een pareltje. Je speelt als een klein 'oerblobje' dat door prachtig kleurrijke, maar verraderlijke omgevingen moet stuiteren.

Ordia is met één vinger of duim te spelen. Je moet het blobje van cirkeltje naar cirkeltje schieten, terwijl je scherpe obstakels en bewegende vijanden ontwijkt. Voor extra uitdaging kun je kleine voorwerpen verzamelen, waarvoor je soms onzichtbare delen van de levels moet verkennen.

Laat je niet foppen door de simpele besturing: Ordia is diepgaand en veelzijdig en daagt je in de dertig levels uit. Die levels bevatten gelukkig checkpoints, want een blobje in rechte of kromme lijnen naar boven schieten is moeilijker dan het lijkt. Ordia heeft een geweldige vormgeving, levels die evolueren en een lekker rustgevende soundtrack. Wie de levels uitgespeeld heeft, kan extra uitdaging vinden in de challengemodus en door extra achievements vrij te spelen.

Download Ordia voor Android of voor iOS (4,49 euro)

NS Lab

In deze "digitale proeftuin" test de NS de komende tijd nieuwe ideeën voor naast de bekende NS Reisplanner-app. Die app wordt door ruim twee miljoen mensen gebruikt en leent zich dus minder goed voor functies die te experimenteel of niet helemaal af zijn.

Die functies zitten daarom eerst in NS Lab, zodat de NS kan zien of die werken en of reizigers erop zitten te wachten. Wie vaak met de trein reist en zo goed mogelijk op de hoogte is van vertragingen, omleidingen en de beste route, moet NS Lab daarom minstens eens proberen.

In de huidige vorm biedt NS Lab bijvoorbeeld een veel uitgebreidere reisbegeleiding dan de Reisplanner-app. Vanaf het moment van inchecken op het station wordt de reiziger stap voor stap begeleid. Zo worden vertragingen en perronwissels gemeld. Bij een overstap op een groot station wordt de looproute naar het andere perron getoond. Ook is er entertainment voor onderweg: een speciale podcast, een mindfulnessapp om tijdens het reizen tot rust te komen en een spelletje Snake.

Download NS Lab voor Android of voor iOS (gratis)

Daggerhood

Door zijn pixelgraphics oogt Daggerhood klassiek, door de chiptunesoundtrack klinkt Daggerhood zoals vroeger en de game is ook nog eens ouderwets moeilijk. De game draait allemaal om de magische dolk die de hoofdpersoon heeft: gooi het wapen en je wordt geteleporteerd naar de plek waar de dolk heen ging.

Daggerhood is een platformgame. Maar in plaats van te springen, gooi je je dolk. Dat doe je ook om vijanden aan te vallen. Als je ze raakt, dan word je niet geteleporteerd. Is dat de grootste uitdaging? Nee, want Daggerhood is echt ouderwets uitdagend.

Je moet levels binnen tientallen seconden halen. En het is niet genoeg om simpelweg bij de finish te komen: je moet onderweg ook nog schatten verzamelen en een bewegend elfje oppikken.

Daarmee is Daggerhood evenveel een platformer als een puzzelspel. Bij elk level moet je weer uitvogelen wat het juiste pad is om alle voorwerpen op te pakken en ongeschonden bij de eindstreep te komen en dat allemaal ook nog binnen de tijd. De levels blijven bovendien verrassen, want naast een overdaad aan gevaren bieden ze ook allemaal een twist, zoals muren waar je vanaf stuitert of plafonds waar je op kunt lopen.

Download Daggerhood voor Android of voor iOS (3,49 euro)