Logius, de beheerder van DigiD, test op negen locaties in Nederland een zuil waarmee bezitters van een iPhone of een Android-smartphone zonder NFC-chip de extra controle aan hun DigiD-app kunnen toevoegen.

Om met de DigiD-app van een aantal diensten gebruik te maken, is het in sommige gevallen nodig dat de identiteit van de persoon in de app wordt geverifieerd via een scan van een identiteitsbewijs.

Gebruikers van recente Android-smartphones of -tablets kunnen met hun apparaat een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs scannen. Met een aantal oude Android-apparaten en iPhones lukt dat niet, omdat de benodigde chip daarvoor respectievelijk ontbreekt of niet beschikbaar wordt gesteld.

Dankzij de servicezuil is het op deze apparaten toch mogelijk om de extra controle toe te voegen aan de DigiD-app. Mensen kunnen bij de zuil met de DigiD-app een QR-code scannen en vervolgens hun identiteitsbewijs via een chip in de zuil laten uitlezen om de koppeling te voltooien.

De servicezuilen zijn te vinden op negen locaties in Amersfoort, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Roosendaal en Utrecht. De proef duurt drie maanden.