Instagram heeft een nieuwe functie toegevoegd aan zijn Stories-functie. In landen waar muziek aan een Story kan worden toegevoegd, zijn nu ook songteksten te gebruiken.

Instagram kondigde de update donderdag aan. Vooralsnog kunnen alleen gebruikers in de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk muziek toevoegen aan een verhaal in de app. In Nederland kan dat nog niet. Ook de songteksten zijn nog niet in Nederland te gebruiken.

In landen waar het wel kan, kunnen gebruikers teksten in beeld laten verschijnen terwijl ze gezongen worden. Die teksten komen dan in video's en foto's van gebruikers te staan. De animatiestijl en het lettertype zijn aan te passen.

Nog niet van alle artiesten zijn teksten beschikbaar. Volgens Amerikaanse media is Billie Eilish een van de artiesten van wie de nummers van karaoketeksten voorzien kunnen worden.

De functie dook al eerder op in testversies van Instagram. Het is niet bekend wanneer die ook in Nederland te gebruiken is.