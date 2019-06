Apple wil dat ontwikkelaars van iOS-apps de Apple-inlogknop boven die van Facebook en Google plaatsen. Dat staat in nieuwe richtlijnen die het bedrijf heeft gepubliceerd, meldt Reuters.

Eerder bleek al dat de Apple-knop verplicht zal worden in iPhone- en iPad-apps die inlogopties bij Google en Facebook aanbieden. De nieuwe regels zullen in werking treden als iOS 13 wordt uitgebracht, vermoedelijk in september.

Hoewel de designrichtlijnen officieel niet opgevolgd hoeven te worden, denken veel appmakers dat ze dit wel moeten doen om apps snel goedgekeurd te laten worden door Apple.

De 'Sign in with Apple'-knop werd maandag geïntroduceerd door de techgigant. Met de knop kunnen gebruikers makkelijk inloggen of een account maken, zoals ook mogelijk is met de knoppen 'Sign in with Facebook' en 'Sign in with Google'.

Volgens Apple worden gebruikersgegevens buitgemaakt bij de Facebook- en Google-knoppen. De Apple-optie zou de privacy van gebruikers waarborgen door onder meer een willekeurig e-mailadres aan te maken.

Apple introduceert in iOS 13 ook een speciale donkere modus voor de interface. Daarnaast is het besturingssysteem voor de iPad compleet vernieuwd, met meer opties voor multitasking en een nieuw iconenscherm.