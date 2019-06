Speel de simpele maar indringende game annex kunstinstallatie KIDS waar je maar wil, beleef het aangrijpende The Stillness of the Wind en meer.

KIDS

Het type game waarbij je naderhand vraagt 'oké, wat was dat?', maar wel op een goede manier. KIDS onderzoekt met bewust minimale middelen de details van groepsdruk. 'Als je vrienden van de brug zouden springen, zou je dat dan ook doen', maar dan keer honderd.

KIDS bestaat uit allerlei zwart-witte levels waar allemaal identieke zwart-witte poppetjes in staan. Soms is het er maar eentje, en identificeer je je nog makkelijk. Maar dan worden het er meer: ze rennen of zwemmen allemaal dezelfde kant op. Doe je dat ook, of kies je juist de tegengestelde richting?

Als de hele groep naar links wijst, hoe kom je dan naar rechts toe? KIDS zit vol met zulk soort vraagstukken, die meestal non-verbaal worden overgebracht. Het lijkt wel kunst, en dat is het eigenlijk ook. KIDS was als interactieve kunstinstallatie al te zien in tal van musea over de hele wereld.

De manier waarop KIDS van een individu een groep maakt en zo direct de verwachtingen van de speler of aanschouwer weet te beïnvloeden, werkt erg knap. KIDS is geen lange game, maar in al zijn simpelheid wel een erg indrukwekkend kunstwerk.

Download KIDS voor Android (2,69 euro) of voor iOS (3,49 euro)

Microsoft Excel

Hele volksstammen zijn de afgelopen decennia bezig geweest om cijfers in Excel-sheets te typen, de cijfers van hun numerieke toetsenbord gesleten en nog steeds waren ze niet klaar. Goed nieuws: dat kan nu sneller.

De mobiele Microsoft Excel-app laat gebruikers nu gegevens uit een afbeelding toevoegen. Pak een uitgeprinte tabel, maak er een foto van en de app zet alle woorden en cijfers automatisch in Excel. Woorden die niet automatisch herkend worden, laat de app door de gebruiker controleren.

De functie werkt goed, en kan hele uitgeprinte tabellen in één keer automatisch omzetten naar een Excel-sheet. Handgeschreven tabellen werken helaas nog niet, dus het numerieke toetsenbord kan nog niet helemaal de prullenbak in, maar de auto-invulfunctie van Excel gaat zeker een hoop tijd besparen.

Download Microsoft Excel voor Android of voor iOS (gratis)

The Stillness of the Wind

In The Stillness of the Wind speel je als een oude dame die in een kleine boerderij midden in de woestijn woont. Iedereen is naar de stad verhuisd, maar de oude Talma is gebleven. In The Stillness of the Wind maak je van Talma's dagelijkse bezigheden een eigen routine: groenten planten en oogsten, de dieren voeren, de geiten melken, kaas maken en meer.

Wat begint als een mooi vormgegeven FarmVille, wordt al snel een aangrijpend verhaal. Talma beweegt langzaam, bijna meelijwekkend. In haar huis liggen brieven van vrienden en familie die ooit met of naast haar wonen, maar nu zijn overleden of verhuisd.

Talma houdt zich sterk, maar de langzame manier waarop ze haar werk verzet laten iets anders doorschemeren. The Stillness of the Wind drukt de waarschijnlijk jonge speler met zijn neus op de feiten: ooit worden we allemaal oud, en zelfs al hebben we nu veel vrienden en familie; hoe gaat dat dan?

Download The Stillness of the Wind voor iOS (5,49 euro)