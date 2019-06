Datingapp Tinder gaat nieuwe mogelijkheden testen voor betalende gebruikers, waaronder leesbewijzen in chats met andere gebruikers.

Tot nu toe was het in Tinder niet te zien of een gesprekspartner een bericht had gelezen, zoals dat in WhatsApp bijvoorbeeld aan de hand van de blauwe vinkjes wel mogelijk is.

Een beperkt aantal betalende gebruikers krijgt nu wel zulke leesbewijzen te zien, meldt Tinder. Gebruikers met een Tinder Plus- of Tinder Gold-abonnement kunnen leesbewijzen voor individuele chats aanzetten, zodat ze kunnen zien of de gesprekspartner het bericht wel of niet heeft gelezen.

Alle gebruikers kunnen die mogelijkheid voor hun eigen berichten wel uitschakelen in de instellingen van Tinder, of ze nu betalen of niet. Standaard zullen de leesbewijzen echter ingeschakeld staan.

Honderd keer meer zichtbaar profiel

De tweede test gaat om de Super Boost, een uitgebreide versie van de reguliere Boost. Bij de Super Boost wordt het profiel van de gebruiker aan honderd keer meer mensen getoond dan normaal gesproken.

Het is niet duidelijk hoe lang de Super Boost geldt, maar Tinder zegt dat het profiel van de gebruiker na de boost vooral 's avonds en 's nachts in de piekuren vaker wordt getoond, als de meeste mensen Tinder gebruiken.

Het is nog niet bekend wat de Super Boost gaat kosten. Een reguliere boost kost bij Tinder 4,49 euro, Tinder Plus kost 9,99 euro per maand en Tinder Gold kost 32,99 euro per maand.