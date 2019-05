Maak je contactenlijst mooi met profielfoto's die Vignette voor je zoekt, ga op tijdreis in een vriendschappelijk verleden in The Gardens Between en meer.

Vignette

Veel mensen hebben een contactenlijst op hun iPhone met bijna alleen maar grijze bolletjes: ontbrekende contactfoto's. Het is dan ook nogal een gedoe om aan elk contact een leuke foto toe te wijzen, al wordt de boel er wel overzichtelijker van. Er bestaan al langer apps die automatisch profielfoto's aan je contactenlijst toevoegen, maar die apps willen dan toegang tot je volledige contactenlijst.

Vignette pakt het slimmer en vooral privacyvriendelijker aan. De app upload je contactenlijst niet, maar doet eigenlijk wat je zelf ook handmatig zou kunnen doen: op sociale media zoeken naar de profielfoto van je contacten, die opslaan en vervolgens aan je contactlijst toevoegen.

Dat gebeurt met Vignette allemaal automatisch. De app vergelijkt de namen in je contactlijst met openbare accounts op Facebook, Instagram en Twitter, en kijkt ook naar de Gravatar-accounts van contacten. Per contact kun je kiezen welke profielfoto je wil gebruiken, wanneer Vignette er meerdere heeft gevonden. Druk op update, en de app is klaar. Als Vignette niet bij elk contact een foto vindt, zorg dan dat de accountnaam op sociale media in de contactinformatie staat. Vignette is gratis te proberen, maar wie zijn contactenlijst daadwerkelijk van nieuwe foto's wil voorzien, betaalt eenmalig 5,49 euro en kan de app daarna altijd gebruiken.

Download Vignette voor iOS (gratis)

The Gardens Between

Een prachtige puzzelgame die draait om tijdmanipulatie in surrealistisch vormgegeven levels. In The Gardens Between verkennen de vrienden Arina en Ferndt hun jeugd. Dat gebeurt op eilanden die vol met levensgrote voorwerpen uit hun verleden liggen: videogames, cassettebanden, opblaasbadjes en ga maar door.

In The Gardens Between bestuur je niet het duo, maar de tijdstroom om hen heen. Elk eiland zit vol met obstakels, maar vaak zijn of waren die in beweging. Zo kom je bijvoorbeeld een ingestorte brug tegen, en moet je de tijd terugspoelen tot het moment waarop de brug nog heel was, zodat de twee vrienden verder lopen.

De vrienden hebben een lichtbol bij zich, die losstaat van de tijdmanipulatie. Door die achter te laten op verschillende plekken in het level, levert tijdreizen steeds weer iets andere resultaten. Zo kom je stap voor stap verder in de fraaie levels, waar de camera steeds omheen draait. Ze worden door gedetailleerde aankleding en subtiele geluidseffecten tot leven gewekt, en vertellen zo zonder woorden toch op een prachtige manier een verhaal dat voor iedereen bekend voorkomt: over het koesteren van vriendschappen.

Download The Gardens Between voor iOS (5,49 euro)

Steam Chat

Nadat vorige week eindelijk Steam Link voor iOS is verschenen, volgt deze week Steam Chat. De app is er ook voor Android, en brengt de chatfuncties van de desktop-app van Steam naar telefoons.

Gebruikers hebben toegang tot hun vriendenlijst, en zien zo meteen wie van hun vrienden welke game aan het spelen is. Een chat starten kan meteen, bijvoorbeeld om te vragen of die vriend nog lang bezig denkt te zijn zodat je snel kan aanhaken.

De chatfunctie is zo uitgebreid als je in 2019 mag verwachten, met ondersteuning voor video's, tweets, gifjes en Giphy en uitklapbare links. Ook kun je notificaties aanpassen per vriend, groep en chatkanaal zodat je nooit een bericht van je vaste multiplayer-groep mist.

Download Steam Chat voor Android of voor iOS (gratis)