Speel pc-games op je iPhone of iPad met Steam Link, neem de leiding over een bananenrepubliek in Tropico en meer.

Steam Link voor iOS

Precies een jaar geleden wees Apple de Steam Link-app voor iOS af. Na lang onderhandelen is het game-uitgever Valve kennelijk gelukt om Apple te overtuigen, want deze week verscheen Steam Link voor iPhone, iPad en Apple TV.

Met Steam Link kunnen pc-games worden gespeeld op de iPhone, iPad of Apple TV, zoals dat al langer kon op Android-apparaten. De game wordt dan door de pc van de gebruiker afgespeeld en de beelden worden naar bijvoorbeeld de iPhone gestreamd. Dat werkt simpel en soepel, zolang iOS-gebruikers met hun apparaat op hetzelfde netwerk als hun pc zitten. Ook is 5 GHz-wifi nodig. In tegenstelling tot Android-gebruikers kunnen iOS-gebruikers hun pc-games niet buitenshuis streamen.

De games kunnen worden gespeeld met softwareknoppen op het scherm of door een MFi-controller te koppelen aan het Apple-apparaat. Zo'n controller is goedgekeurd door Apple. Het nadeel is dat zulke controllers nog geen L3- en R3-knoppen ondersteunen. Functies die worden geactiveerd door op de controllerpookjes te drukken, werken dus nog niet voor iOS-gebruikers van Steam Link.

Nog een verschil met de Android-app is de mogelijkheid om via Steam Link games aan te schaffen. Vermoedelijk had Apple moeite met die optie: het bedrijf verbiedt aankopen via andere winkels dan zijn eigen App Store op iOS. Strikt genomen kunnen spelers via Steam alleen games kopen die op hun eigen pc worden afgespeeld, de Steam Link-app is in zekere zin vooral een doorgeefluik. Wel een goed en handig doorgeefluik, dat iOS-gebruikers de mogelijkheid biedt om games te spelen die ze normaal gesproken niet kunnen spelen.

Download Steam Link voor Android of voor iOS (gratis)

Tropico

Onlangs verscheen de mobiele versie van de langlopende reeks Tropico-strategiegames. Tropico was altijd al een serie met een knipoog. Spelers leiden geen beschavingen van de oudheid naar de moderne tijd of grote legers door epische veldslagen. Nee, bij Tropico neemt de speler de rol van El Presidente aan, oftewel de leider van de bananenrepubliek Tropico.

Als leider kun je zelf kiezen welke kant het eiland op gaat. Word het een communistische heilstaat of juist een toeristisch paradijs? Komt het eiland vol fabrieken te staan of juist met hekken om het volk op z'n plaats te houden? Spelers kunnen zichzelf ook uitdagen door al die dingen tegelijkertijd te proberen.

Ondertussen kunnen spelers de bevolking van het eiland zelfs op het niveau van individuen in de gaten houden. De kleine poppetjes laten weten hoe ze zich voelen en de speler kan zien wat de personages doen. Zo kan de speler er op tijd achter komen of er misschien een revolutie broeit onder de bevolking. Ook zo'n opstand kan weer op allerlei manieren de kop worden ingedrukt, zoals met de inzet van het leger.

Tropico is speciaal ontworpen voor iOS en is daarom goed en volledig te besturen. Het is niet duidelijk of de game op termijn ook naar Android komt.

Download Tropico voor iOS (12,99 euro)

Cultist Simulator

In Cultist Simulator laat de speler - zoals de naam al doet vermoeden - een sekte opzetten. Dat gebeurt op een eigenzinnige manier: in de vorm van een kaartspel. De game deelt kaarten uit aan de speler, die op een groeiend aantal actieknoppen kunnen worden gelegd.

De kaarten in Cultist Simulator beschrijven alles van doorsnee zaken als het ronselen van nieuwe volgelingen tot de meer onverwachte dingen als het laten verdwijnen van een lijk of het beïnvloeden van dromen. Spelers kunnen hun uithoudingsvermogen of hun overtuigingskracht verbeteren.

Cultist Simulator vertelt een verhaal via tekst en in essentie is het een managementgame. De speler moet zien uit te vogelen welke vaardigheden en kaarten het beste werken op welke plekken. Ondertussen komen er opdrachten en obstakels op je pad, die je snel moet afhandelen.

De game is simpel te spelen: spelers hoeven alleen maar kaarten over het scherm te slepen. Omdat elke zet het verhaal een andere draai geeft, is de game leuk om keer op keer te spelen. Elke spelbeurt is anders en elke combinatie van kaarten biedt weer een ander resultaat.

Download Cultist Simulator voor Android (6,99 euro) of voor iOS (7,99 euro)