Kom tot rust door dierenpuzzels te maken met Poly Island, maak foto's als een pro met Moment Pro Camera en meer.

Moment Pro Camera

Deze camera-app was in eerste instantie vooral boeiend voor mensen die de losse smartphonelenzen van Moment gebruikten. Maar na een flinke uitbreiding van de mogelijkheden is Moment Pro Camera ook op zichzelf een krachtige camera-app, zeker met de steeds betere camera's en lenzen die op de nieuwste smartphones zitten.

Moment biedt nu bijvoorbeeld de handige functie Zebra Striping. Over- en onderbelichte onderdelen van de foto worden dan gemarkeerd met oranje en blauwe strepen. Zo weet je dat je bijvoorbeeld handmatig de belichting van de scène kan aanpassen. Ook biedt de app Focus Peaking, een methode voor handmatig scherpstellen waarbij het focuspunt met gifgroene lijnen wordt gemarkeerd. Alles met zo'n gifgroen lijntje komt scherp op de foto te staan.

De Android-app heeft in de laatste update ook de mogelijkheid gekregen om de focus- en belichtingspunten los van elkaar in te stellen. Normaal gesproken tik je op een deel van de foto en wordt zowel de belichting als het focuspunt daarop aangepast. Nu kun je de belichting bijvoorbeeld op de achtergrond vastzetten, terwijl je de camera op de voorgrond laat scherpstellen.

Moment biedt ook een histogram voor kleur- en lichtgebruik, en biedt voor het filmen opties als het kiezen van het aantal beeldjes per seconde en de bitrate waarin wordt opgenomen. Foto's kunnen opgeslagen worden in jpg of raw, of allebei tegelijk: dan kan je naderhand kiezen.

Download Moment Pro Camera voor Android (4,09 euro) of voor iOS (6,99 euro)

Kernel

Een simpele app voor het bijhouden van welke films er binnenkort verschijnen, en welke je wil zien. Zo'n functie zit in wel meer apps, maar dat is dan vaak wat weggestopt. Hier is de functie de hoofdzaak, verdeeld in drie tabs onder in beeld.

Links staat de Watchlist-tab, een kijklijst waar je zelf alle films aan toevoegt die je wil zien. In het midden staat het blog van Kernel, waarin recente en aanstaande films worden besproken; voor die functie moet je betalen. De rechtertab toont alle aanstaande films, prachtig op een rijtje weergegeven aan de hand van hun poster.

Druk op de poster en je krijgt een synopsis van de film. Die voeg je makkelijk aan je kijklijst toe. Onderin kan je wisselen tussen films die binnenkort in de bioscoop verschijnen, films in digitale winkels en de fysieke release op blu-ray en dvd. Als een film op je lijst in de bioscoop verschijnt, vraagt Kernel of je deze ook weer op je lijst wil hebben als hij later te huur of te koop is. Ook kan Kernel waarschuwen wanneer een film op het punt staat in de bioscoop te verschijnen.

Download Kernel voor iOS (gratis)

Poly Island

Deze game heeft ontspanning en rust als doel. Je maakt puzzels, zogenoemde polygoondieren. De dieren worden weergegeven als een soort kleurplaten of mozaïeken, opgebouwd uit genummerde vakjes.

Onder in beeld staan genummerde vormpjes die in die vakjes horen. Vul alle vakjes, en je krijgt een fraai vormgegeven dier te zien. Het bouwen van dat dier is rustgevend en precies uitdagend genoeg. Al snel krijg je namelijk dieren die uit meer dan honderd vakjes bestaan. Ook al zijn de stukjes en de vakjes genummerd, het kost alsnog enig zoekwerk om de puzzel af te maken.

Gelukkig kom je nooit vast te zitten, want als je een puzzelstukje een tijdje vasthoudt, gaat het bijbehorende vakje knipperen. Zo houdt Poly Island de boel gezellig, al kan je die hints ook uitschakelen. Als je een dier af hebt, dan kun je dat tentoonstellen op een van de mooie eilandjes, in bijvoorbeeld tropische of juist besneeuwde stijl.

Download Poly Island voor Android of voor iOS (gratis)