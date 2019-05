Microsoft gaat zijn vernieuwde internetbrowser Edge voorzien van een ingebouwde kopieer-en-plakmodus, waarmee gebruikers informatie van meerdere internetpagina's kunnen bundelen. Dat heeft het bedrijf maandagavond aangekondigd tijdens de opening van Microsoft Build, zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie.

Het bedrijf noemt de optie 'Collections'. In het vernieuwde Edge kunnen gebruikers een nieuwe collectie maken via een platform dat met een knop in de browser te bereiken is.

Eenmaal geopend kunnen gebruikers de inhoud van één of meerdere webpagina's, zoals foto's en tekst, naar een collectie slepen of kopiëren om ze te bundelen.

Vervolgens is het mogelijk om de gehele collectie te exporteren via e-mail, door die naar het klembord te kopiëren en te openen in Microsofts kantoorsoftware Word of Excel.

Edge maakt blokkeren 'trackers' mogelijk

Microsoft geeft het nieuwe Edge ook een aparte pagina met privacyinstellingen. Daarin kunnen gebruikers kiezen voor drie opties om de mate waarin derde partijen internetgedrag in de gaten houden te beperken of te blokkeren.

De optie 'Unrestricted' (grenzeloos) staat allerlei manieren waarop derden het internetgedrag van een gebruiker kunnen volgen toe. In deze modus is het ook mogelijk dat mensen gevolgd worden door software (trackers) van sites die zij niet bezocht hebben. Op die manier kunnen gebruikers gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen.

De standaardmodus 'Balanced' (gebalanceerd) limiteert het volgen tot alleen volgsoftware op websites die gebruikers daadwerkelijk bezocht hebben. Dat resulteert volgens Microsoft in minder gepersonaliseerde advertenties. De meest strikte optie 'Strict' (strikt) blokkeert alle potentiële trackers, maar kan ervoor zorgen dat sites niet goed meer werken.

Gebruikers kunnen op een slotje bij de adresbalk van Edge klikken om te zien welke trackers toegestaan en welke geblokkeerd zijn. Daarnaast belooft Microsoft dat Edge, ongeacht de privacyinstellingen, allerlei malafide volgsoftware gaat blokkeren. Hoe het bedrijf definieert wat een malafide tracker is, is niet duidelijk.

Vernieuwde Edge in ontwikkeling

Het vernieuwde Edge is nog in ontwikkeling en wordt momenteel getest. Uiteindelijk moet de internetbrowser beschikbaar worden voor Windows en macOS, en voor smartphones met Android en iOS.