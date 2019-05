Beleef verhalen op een unieke manier met slim gemaakte puzzels in Photographs, bouw zelf de meest uitdagende levels in OCO, en meer apps.

Photographs

Een puzzelgame, maar dan eentje met een verhaal. Meerdere verhalen zelfs: Photographs bestaat uit vijf hoofdstukken die elk in ongeveer een half uurtje een kort verhaal vertellen. Je kijkt daarbij steeds naar een prachtige pixel-artscène, die qua stijl doet denken aan de Monkey Island-games.

De verhaaltjes worden steeds in stukjes verteld: je zoomt in en maakt een foto van de scène, daarna speel je een klein puzzeltje, waarna de scène verandert. Ondertussen vertelt de persoon om wie het hoofdstuk draait wat er gebeurt.

Elk hoofdstuk heeft zijn eigen soort puzzeltje, dat past bij het verhaal. Zo gaat het eerste verhaal over een oude man die zijn kleindochter opvoedt. In simpele schuifpuzzels moet je de opa en kleindochter van A naar B schuiven. Maar naarmate het verhaal vordert, wordt dat door de gebeurtenissen steeds moeilijker.

Photographs laat zo de kracht van games zien. Door de speler te betrekken in de toenemende belemmeringen van het verhaal, wordt de emotie treffend overgebracht met vrij beperkte middelen. Wees wel voorbereid op wat sipheid: Photographs vertelt bepaald geen vrolijke verhaaltjes.

Download Photographs voor Android (4,19 euro) of voor iOS (4,49 euro)

OCO

Een platformgame met cirkelvormige levels, waar je als een blokje overheen glijdt. OCO laat zich makkelijk besturen: je kan springen door op het scherm te drukken, dat is het. Toch zijn de 135 ingebouwde levels allemaal op hun eigen manier uitdagend. Ze bestaan uit onderbroken stukken cirkel, bezaaid met obstakels en springplatforms.

Tijdens elk level speelt een muziekje met een bepaalde beat, en moet je een aantal blokjes verzamelen. De truc is om dat precies op de maat van de muziek te doen, met zo min mogelijk sprongen. Dat maakt de vaak simpel ogende levels een stuk leuker: soms moet je juist niet springen en je blokje tegen een obstakel laten botsen om van richting te veranderen. Dat maakt dan weer hele nieuwe sprongen mogelijk.

OCO heeft ook een ingebouwde levelbouwer. In een cirkelvormig raster teken je makkelijk zelf een level, compleet met obstakels en verschillende effectblokjes die je kan vrijspelen. Levels kun je delen met anderen, en je kan andermans levels spelen.

De game is gratis speelbaar, maar kent daarbij wel de gebruikelijke obstakels. Om de paar levels is er een verplicht reclamefilmpje, en wie direct met de volledige levelbouwer aan de slag wil moet valuta kopen, in plaats van die in het spel te ontgrendelen. Gelukkig is het afkopen van de advertenties met 1 euro schappelijk geprijsd, en is de rest van het spel zonder te betalen ook goed speelbaar.

Download OCO voor Android of voor iOS (gratis)

Pathé All Stars

De grootste bioscoopketen van Nederland heeft nu een spaarprogramma. Met Pathé All Stars kan je sparen voor korting op tickets, snacks en drinken. Wie bijvoorbeeld drie keer naar de film gaat, ontvangt het vierde kaartje gratis. Dat werkt met digitaal gekochte filmkaartjes, of door de kaartjes die je in de bioscoop koopt met de All Stars-app te scannen.

Pathé geeft deelnemers 10 stars per euro die zij besteden, zowel aan kaartjes als aan hapjes en drankjes. Die stars kun je vervolgens weer inwisselen voor korting op kaartjes, korting op een drankje of bijvoorbeeld een gratis upgrade naar een groter formaat popcorn.

Ook zijn er tijdelijke spaaracties, zoals een gratis portie popcorn na drie keer popcorn te hebben gekocht. In de app zijn voor spaarpunten ook bijvoorbeeld luxe 3D-brillen te koop.

Punten inwisselen voor korting doe je in de app, waarna je een voucher in de vorm van een qr-code krijgt. Als je die laat zien bij de kassa van Pathé, krijg je korting. Het is ook mogelijk om sterren met vrienden te delen, volgens Pathé bijvoorbeeld voor het geval je een drankje hebt voorgeschoten.

Download Pathé All Stars voor Android of voor iOS (gratis)