Facebook is gestopt met zijn app voor videogroepsgesprekken, schrijft The Verge.

Met de Bonfire-app leek Facebook de concurrentie te willen aangaan met de apps Skype en Houseparty. Ook die apps bieden oplossingen om met groepen te videobellen.

"In mei stoppen we met de ondersteuning van Bonfire", zegt Facebook in een verklaring. "Alles wat we geleerd hebben van de ontwikkeling van de app zullen we meenemen in huidige en toekomstige producten."

Bonfire kwam in 2017 als testversie uit in de Deense App Store. In Nederland kwam de app er nooit.

Met Bonfire kunnen maximaal acht mensen in een videogesprek. In de gesprekken konden effecten zoals stickers en maskers worden gebruikt. Via Facebook en Messenger konden gebruikers worden toegevoegd.

Facebook heeft al functies voor videobellen met groepen toegevoegd aan bijvoorbeeld Instagram en Messenger. Tijdens ontwikkelaarsconferentie F8 kondigde Facebook aan binnenkort een functie uit te brengen waarmee gebruikers samen naar video's kunnen kijken.