Lees artikelen sneller en geconcentreerder met Reeder 4, deel fragmenten van podcasts met Overcast en meer.

Reeder 4 (iOS)

Eén van de beste lees- en rss-apps voor iOS heeft een nieuwe versie. Reeder laat gebruikers van verschillende rss-diensten zoals Feedly, Feedbin, NewsBlur en The Old Reader en laterlezendienst Instapaper hun artikelen in één app bekijken. Ook werkt de app zonder zo'n dienst als zelfstandige rss-lezer.

De nieuwe versie van Reeder heeft een automatische donkere modus. Ook is er nu de functie Bionic Reading, een in Zwitserland ontwikkelde methode die het makkelijker zou moeten maken om teksten snel en geconcentreerd te lezen. De eerste paar letters van elk woord zijn dikker gedrukt, waardoor het oog 'ankerpunten' heeft en sneller van woord naar woord springt.

Dat lijkt te werken. Bionic Reading maakt het inderdaad makkelijker om een tekst snel volledig te lezen. Het scannen van een langere tekst is met deze functie wel moeilijker. Gelukkig is de functie in Reeder snel aan en uit te zetten.

Reeder 4 toont ook afbeeldingen in de artikellijst, heeft een verbeterde zoekfunctie, een eigen laterlezenfunctie en een verbeterde weergave van artikelen. Reeder 4 is ook voor de Mac verschenen. De versies hebben nu dezelfde technische onderlaag. Dat moet het volgens de ontwikkelaar veel makkelijker maken om nieuwe functies toe te voegen dan in het verleden.

Download Reeder 4 voor iOS (5,49 euro)

Cineville (Android en iOS)

Cineville is een Nederlandse dienst die abonnees voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang tot 43 bioscopen in het hele land biedt. Het gaat daarbij vooral om onafhankelijke filmhuizen, die naast het populaire aanbod ook kleinere films, arthousefilms, documentaires en meer bieden.

De Cineville-app toont de filmagenda van alle aangesloten filmhuizen. Dat overzicht is ook handig voor wie geen Cineville-pas heeft. De agenda laat alle films per stad zien, gesorteerd op tijd. Wie een film kiest, ziet overzichtelijk hoe laat die film in elk filmhuis in de stad draait.

Ook biedt de Cineville-app overzicht waarin gebruikers films kunnen ontdekken. Daarin kan de film als startpunt worden genomen. Er staan onder meer synopsissen en korte waarderingen van Cineville in het overzicht. Wie een account heeft, kan de Cineville-app ook gebruiken als digitale versie van de kaart waarmee je filmtickets kunt ophalen.

Cineville zegt de app de komende tijd nog flink uit te breiden. Zo belooft de dienst een functie voor reserveringen. Nu worden gebruikers nog binnen de app doorgeleid naar de site van het betreffende filmhuis als zij kaartjes voor een film willen reserveren.

Download Cineville voor Android of voor iOS (gratis)

Overcast (iOS)

De simpele maar krachtige podcastapp Overcast heeft in zijn nieuwste update een functie gekregen die achteraf gezien zo voor de hand ligt, dat het raar is dat niemand er eerder aan heeft gedacht. Overcast laat gebruikers nu fragmenten van podcasts delen.

Dat gaat makkelijk. Gebruikers drukken op de deelknop terwijl zij naar een podcast luisteren. Een nieuw scherm laat hen een begin- en eindtijd van het fragment kiezen, met een maximale duur van een minuut. Het fragment kan als audio worden gedeeld of als video waarbij de afbeelding en titel van de betreffende podcast te zien zijn.

Overcast-ontwikkelaar Marco Arment zegt dat hij het merk van zijn app bewust klein heeft gehouden. De functie is volgens Arment vooral bedoeld om gratis podcasts makkelijker deelbaar te maken, zodat ook kleinere podcasts meer bereik kunnen krijgen. Andere podcastapps krijgen binnenkort ook dergelijke functies, schrijft Arment.

Overcast laat gebruikers zelf afspeellijsten maken, bijvoorbeeld op basis van onderwerp. Zo blijft de app zelfs voor grootverbruikers van podcasts overzichtelijk. Ook biedt Overcast een slimme snelheidsoptie, die stiltes in podcasts automatisch overslaat. Zo kun je als gebruiker tijd besparen.

Download Overcast voor iOS (gratis)