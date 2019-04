Apple verwijderde in het afgelopen jaar elf van de zeventien populairste apps voor ouderlijk toezicht uit zijn App Store, meldt The New York Times. De makers van twee van deze apps dienen bij de Europese Commissie een klacht in.

De klacht wordt ingediend door makers van de apps Kidslox en Qustodio. Die apps laten ouders bepalen welke apps hun kinderen kunnen gebruiken en voor hoelang. De apps zijn het afgelopen jaar, net als veel vergelijkbare apps, uit de App Store gehaald.

De ontwikkelaars van de apps denken dat de blokkade met de functie Schermtijd te maken heeft. Ook die functie laat ouders het app- en internetgebruik van hun kinderen begrenzen. Schermtijd staat sinds het verschijnen van iOS 12 standaard op iPhones en iPads.

Apple-marketingtopman Phil Schiller stelt echter dat de apps niet zijn verwijderd omdat ze op Schermtijd lijken. De apps zijn uit de App Store gehaald, omdat ze te veel informatie over gebruikers verzamelden, stelt Schiller in een reactie op een bezorgde Apple-klant die hem naar aanleiding van het artikel in The New York Times had benaderd.

Apps hadden te veel toegang tot data van kinderen

Volgens Schiller gebruikten de apps de techniek Mobile Device Management (MDM). Die techniek is bedoeld voor zakelijke gebruikers van iOS, die met MDM zeer gedetailleerd kunnen zien en controleren wat werknemers op hun apparaten doen.

MDM is nooit bedoeld geweest om appmakers toegang te geven tot de toestellen van gebruikers, stelt Schiller. Die toegang hebben appmakers volgens de Apple-topman wel met MDM, ook al verleggen zij die toegang in de praktijk naar ouders.

"Niemand, behalve jij, zou ongehinderd toegang moeten hebben tot het apparaat van je kind", aldus Schiller. De topman wijst op verschillende apps voor ouderlijke controle die nog wel in de App Store verkrijgbaar zijn.

Spotify en Kaspersky dienden eerder klachten in

In maart diende het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab in Rusland ook een klacht tegen Apple in. Kaspersky Lab bood ook een app voor ouderlijk toezicht aan in de App Store. De functionaliteit van deze Safe Kids-app moest aangepast worden. Anders zou de app uit de App Store verwijderd worden. Volgens Kaspersky Lab heeft Apple te veel macht over de appwinkel.

Muziekstreamingdienst Spotify deelt die zorgen en diende in maart bij de Europese Commissie een klacht tegen Apple in. Spotify vindt de regels van de App Store oneerlijk en stelt dat Apple misbruik maakt van zijn positie als eigenaar van de App Store.

"Spotify zou niet zijn waar het bedrijf vandaag is zonder de App Store, maar nu gebruikt de onderneming het eigen formaat om niet bij te hoeven dragen aan het ecosysteem voor de volgende generatie appmakers. Wij vinden dat fout", reageerde Apple in maart.

De Europese Commissie liet in maart weten de klacht van Spotify serieus te zullen onderzoeken. Europa heeft Apple nog nooit beboet vanwege zijn App Store-beleid, maar voert de druk op grote techbedrijven wel op.

Zo kreeg Google de afgelopen maanden enkele miljardenboetes voor het misbruiken van macht op het vlak van de zoekmachine Google en besturingssysteem Android.