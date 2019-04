Vergeet nooit meer voor parkeren te betalen met Flitsmeister, tover normale foto's om tot pareltjes met Pixelmator Photo en meer.

Flitsmeister

Flitsmeister begon ooit als app die alleen maar waarschuwde voor flitspalen en trajectcontroles. Daar kwam een aantal jaar geleden al een navigatiefunctie bij en sinds deze week is Flitsmeister helemaal compleet. De app heeft nu ook een parkeerfunctie, vergelijkbaar met die van apps als Parkmobile en Yellowbrick.

Het parkeren in Flitsmeister werkt vergelijkbaar met die apps: je komt aan op je bestemming, start een parkeeractie en begint met betalen voor je parkeerplaats. Zo hoef je niet meer te zoeken naar een parkeerautomaat.

De functie van Flitsmeister heeft twee voordelen. Ten eerste vergeet je minder snel te betalen voor een parkeerplaats, omdat Flitsmeister weet of je bestemming in een betaalzone is. Ten tweede weet Flitsmeister ook wanneer je weer gaat rijden, en vraagt dan of je je parkeeractie wil stoppen. Zo betaal je niet per ongeluk een half uur te lang voor een parkeerplaats waar je helemaal niet meer staat.

Daarnaast is het in Flitsmeister makkelijker om van kenteken te wisselen dan bij veel vergelijkbare diensten, handig als je bijvoorbeeld geen eigen auto hebt maar vaak auto's van anderen leent. Flitsmeister werkt voor het parkeren samen met het Belgische 4411, dat ook in veel Nederlandse gemeentes al werkt. Let wel: nog niet alle gemeentes hebben een samenwerking.

Net als bij vergelijkbare parkeerdiensten betaal je geld voor het gebruik. Flitsmeister vraagt per parkeeractie 25 eurocent transactiekosten. Dat is vergelijkbaar met de concurrentie: Parkmobile kost 27 eurocent per parkeeractie en Yellowbrick vraagt 34 cent. Die diensten bieden echter weer abonnementen voor mensen die vaak parkeren, wat voor veelparkeerders weer in de kosten scheelt. Flitsmeister en 4411 bieden vooralsnog geen abonnement.

Download Flitsmeister voor Android of voor iOS (gratis)

CERN Big Bang AR

CERN is een Europese wetenschappelijke organisatie die geldt als de geboorteplaats van het wereldwijde web het. Toch is CERN vooral bekend van de enorme deeltjesversneller bij Genève. De organisatie doet onderzoek naar elementaire deeltjes, de kleinste bouwstenen van ons universum.

Hoe dat universum is ontstaan, beleef je op unieke wijze in deze app. Met augmented reality maakt CERN het haast onvoorspelbare toch zichtbaar. In de palm van je hand knalt de Big Bang en ontstaat vanuit het niets alles wat bestaat.

De stem van actrice Tilda Swinton leidt je vanaf de geboorte van het heelal langs alle groeipijnen. Terwijl onder in beeld een teller meeloopt, zie je wat er in de eerste minuten, uren en jaren van het universum gebeurde. Je ziet hoe deeltjes worden gevormd en planeten ontstaan.

Door het gebruik van augmented reality kun je steeds om je heen kijken, of bijvoorbeeld dichter bij een neutronenster gaan staan om te horen hoe hij klinkt. Big Bang AR is een fijne, tastbare les in natuurkunde en het ontstaan van het heelal, die zowel voor kinderen als volwassenen even begrijpelijk als meeslepend is.

Download Big Bang AR voor Android of voor iOS (gratis)

Pixelmator Photo

Een van de beste Photoshop-alternatieven voor de Mac is er nu ook voor de iPad. Toch is Pixelmator Photo - zoals de naam al doet vermoeden - niet het volledige Pixelmator Pro van de Mac, maar een versie die zich alleen op fotografie richt. Dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant blijft Pixelmator Photo door die stap wel doelgericht en toegankelijk.

Pixelmator Photo heeft de hele teken-kant van Pixelmator Pro van zich afgeschud en alle krachtige functies voor fotobewerking behouden. Zo kan de app overweg met RAW-foto's van een groot aantal camera's, en zijn de nabewerkingsopties voor bijvoorbeeld kleur, belichting en verzadiging veel uitgebreider dan bij de gemiddelde iPad-app. Wijzigingen zijn per kleur te maken, of per onderdeel van de foto.

Ook bevat Pixelmator Photo de krachtige Machine learning-functies van Pixelmator Pro. Beide apps hebben een van de meest indrukwekkende magische gumfuncties ooit: druk het pleistersymbool in, wrijf over een ongewenst onderdeel van de foto en het verdwijnt. Pixelmator Pro lijkt beter dan vergelijkbare apps te begrijpen wat het wel en niet moet verwijderen, en waar het mee vervangen moet worden. Er zijn wel grenzen: te grote objecten of een te gedetailleerde achtergrond en de automatische functie begrijpt het ook niet meer.

Machine learning wordt ook toegepast in automatische bewerkingsopties. Handig, want hoe leuk het soms ook is om zelf met kleur en belichting te rommelen, soms kan de computer het beter en sneller. Pixelmator Photo weet vooral bij RAW-foto's precies welke instellingen hij moet gebruiken voor het mooiste resultaat. Dat werkt goed, snel en simpel. Er zijn ook verschillende automatische fotofilters voor andere sferen en een automatische functie voor uitsneden. Zo tover je je foto's zelfs als leek heel makkelijk om tot pareltjes terwijl je ziet wat er gebeurt, en er dus van kan leren.

Download Pixelmator Photo voor iPad (5,49 euro)