Jumbo: Privacy Assistant (iOS)

Privacy is online al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Ondanks grote beloftes van de sociale mediabedrijven is het nog steeds nodeloos ingewikkeld om je online privacy in eigen hand te nemen. Jumbo maakt het ingewikkelde makkelijk, door de verwarrende instellingen van sociale media met één app te veranderen.

De app kan worden gekoppeld aan Facebook, Twitter, Google en Amazon Alexa, en binnenkort worden Instagram en Tinder aan Jumbo toegevoegd. Voor elke dienst heeft Jumbo een andere oplossing. Bij Facebook biedt Jumbo de gebruiker drie mogelijke privacyinstellingen: zwak, gemiddeld of sterk.

Dat werkt veel duidelijker dan de pakweg veertig (!) privacyinstellingen waar Facebook zijn gebruikers zelf doorheen laat worstelen. Kies een instelling, druk op start en Jumbo stelt die veertig instellingen achter de schermen automatisch in. Bij Twitter kun je kiezen om Jumbo automatisch al je tweets ouder dan een dag, week, maand of kwartaal te laten verwijderen en bij Google kun je je zoekopdrachten over een bepaalde periode verwijderen.

Bij alle handelingen geldt wel: je moet Jumbo open laten staan terwijl de app zijn werkt doet. Dat komt doordat de socialemediabedrijven het meestal niet makkelijk hebben gemaakt om de instellingen te wijzigen; Jumbo moet zich dus voordoen als gebruiker. En Twitter maakt het bijvoorbeeld niet mogelijk om meer dan 3.200 tweets in één keer te verwijderen, dus wie meer tweets heeft, moet een aantal keer terugkomen. Toch biedt Jumbo meer overzicht en gebruiksgemak dan alle grote socialemediabedrijven bij elkaar.

Download Jumbo: Privacy Assistant voor iOS (gratis)

Cardbox (iOS)

Deze app van de Nederlandse ontwikkelaar Doney den Ouden verandert het ouderwetse, arbeidsintensieve adresboek in een sociaal netwerk. Dat houdt in: je hoeft als gebruiker alleen eenmalig je eigen adresgegevens in te voeren. Andere Cardbox-gebruikers doen hetzelfde en daarna is iedereen simpel vindbaar door hun naam in het zoekveld te tikken, of door te zoeken op Cardbox-gebruikers in de buurt.

Zo hoef je niet meer handmatig telefoonnummers, adressen en overige gegevens te noteren, maar is het toevoegen van iemands adresgegevens zo simpel als iemand volgen op Instagram of Twitter. Over sociale media gesproken: ook die kun je makkelijk toevoegen aan Cardbox. Zo gaan anderen met één druk op de knop naar je account op Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, PlayStation Network en meer.

Als anderen jouw contactkaartje willen toevoegen, moet je daar eerst toestemming voor geven. Per contact kun je makkelijk regelen welke informatie de ander ziet. Zo voorkom je dat kennissen ook direct je adres zien, maar kunnen ze je wel makkelijk bellen en volgen op Twitter.

Cardbox is gratis te gebruiken, maar betalende gebruikers krijgen handige functies zoals de mogelijkheid om permissies per groep te delen. Zo kun je nieuwe contacten bijvoorbeeld in een groep 'kennissen' zetten, waarin zij privé-informatie zoals adres en geboortedatum niet zien, maar andere gegevens wel. Ook krijgen betalende gebruikers een oneindig groot adresboek en kunnen zij een gebruikersnaam claimen. Een betaald account kost 1,99 euro per maand of 19,99 euro per jaar. Wie anderen voor Cardbox uitnodigt, kan het Pro-abonnement tijdelijk gratis gebruiken.

Download Cardbox voor iOS (gratis)

Snapchat voor Android

Snapchat voor Android heeft deze week een van de grootste updates ooit gehad. Maar de grap is: je ziet er eigenlijk niks van. De app is namelijk onder de motorkap volledig opnieuw gebouwd, oogt hetzelfde maar werkt sneller, beter en betrouwbaarder.

Begin 2018 kwam Snapchat tot de conclusie dat zijn Android-app steeds wat achterliep op de iOS-versie. Snapchat was niet gebouwd met de grote verscheidenheid aan verschillende Android-telefoons in gedachte, met allemaal een andere chip en andere camera. Zo duurde het op Android erg lang om de camera te openen, terwijl dat op iPhones vrijwel onmiddellijk gebeurt.

Nu de app volledig opnieuw gebouwd is, moeten Snapchat-gebruikers op Android een positief verschil gaan merken. Snapchat wil het verschil tussen zijn apps op Android en iOS volledig uitwissen, en zorgen dat de apps totaal aan elkaar gelijk zijn.

Dat mag ook wel, want Snapchat zag zeker op Android een grote terugloop in gebruikers nadat het uiterlijk van de app vernieuwd werd, maar de problemen onder de motorkap bleven bestaan. Zowel de Android- als iOS-versie van Snapchat is deze week bovendien voorzien van zes gratis multiplayergames. Zo probeert Snapchat zich opnieuw van de concurrentie te onderscheiden, maar dit keer met een technisch solide basis.

Download Snapchat voor Android of voor iOS (gratis)

