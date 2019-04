Het sociale fotonetwerk Instagram gaat 'ongepaste' beelden die de regels niet overtreden lager in de tijdlijn tonen. Hierdoor krijgen gebruikers ze minder snel te zien, vertelt het bedrijf aan TechCrunch.

Foto's waarop iemand bijvoorbeeld seksueel suggestief staat afgebeeld, kunnen hierdoor lager in de tijdlijn verschijnen. Deze beelden zijn volgens de regels wel toegestaan, mits er geen seks of naakt in te zien is.

De regels gelden ook voor afbeeldingen en video's met schokkende beelden of geweld. Daarbij wordt onder andere gekeken of het materiaal als kwetsend gezien wordt.

Instagram gaat berichten opdelen in drie categorieën. Materiaal dat het bedrijf als ongepast ziet maar de regels niet overtreedt, wordt minder hoog in de app getoond. Beelden die de regels wel schenden, verwijdert Instagram meteen van het netwerk. De resterende materialen worden als vanouds getoond.

Het bedrijf heeft geen harde regels die bepalen welk materiaal als ongepast wordt gezien. Op termijn wil Instagram een algoritme trainen om het niet-gewilde materiaal automatisch te markeren, zodat het minder goed zichtbaar is in de apps. Momenteel markeert personeel beelden nog als gepast of ongepast.