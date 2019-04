Speel iPhone-klassieker Rolando opnieuw in volle glorie, maak je internet gratis sneller met 1.1.1.1 Warp en meer.

Rolando: Royal Edition (iOS)

In 2008 was Rolando één van de eerste gamehits op iOS. Games waren destijds nog vooral beperkte spelletjes of games die eerder al op andere apparaten waren verschenen. Rolando pakte het anders aan en liet spelers met ronde personages door kleurrijke levels rollen door hun iPhone te kantelen.

Rolando en de opvolger van het spel verdwenen in 2017 echter uit de App Store. Apple schakelde toen definitief over van 32-bit- naar 64-bit-apps. Apps en games die niet meer werden bijgewerkt, zijn sinds 2017 niet meer op iPhones en iPads te spelen. De ontwikkelaars van Rolando hadden hun originele game ongewijzigd in de 64-bit-versie kunnen terugzetten in de App Store, maar gelukkig hebben ze dat niet gedaan.

Rolando: Royal Edition is een mooiere, betere en uitgebreidere versie van de originele game. De graphics zijn flink opgepoetst, waardoor de kleurrijke 'Rollando's' weer van het scherm spatten. Waar het spel voorheen 2D was, toont de game nu diepte als je het scherm kantelt: het lijkt meer op een kijkdoos.

De gameplay is onveranderd: rol en spring met een ronde 'Rolando' door de levels, verzamel onderweg andere 'Rolando's' en stuiter op de juiste manier door puzzels om verder te komen. Dat voelt nu nog beter dan toen, omdat de bediening veel strakker is. Het rollen en springen met de 'Rolando's' ging vroeger vrij stroperig, nu voelt het geheel vlotter.

Download Rolando: Royal Edition voor iOS (3,49 euro)

Spark Mail (Android en iOS)

Deze week trok Google definitief de stekker uit zijn vooruitstrevende mailapp Inbox. De reden: de nieuwe functies die Google met Inbox testte, zitten inmiddels vrijwel allemaal in de Gmail-app. Wie liever niet op Gmail overstapt, moet het deze week verschenen Spark voor Android eens proberen.

Deze mailapp biedt op Android dezelfde veelzijdige opties die de applicatie al op iOS en Mac had. Die lijken deels op Inbox: ook Spark ordent de binnenkomende mail. Persoonlijke e-mails, nieuwsbrieven en notificaties van sociale media worden allemaal gesorteerd onder een eigen kopje. Die kopjes kun je met een druk of veeg allemaal tegelijk markeren als gelezen of verwijderen.

Net als in Inbox kun je berichten snel opruimen, door er horizontaal overheen te vegen. Gebruikers kunnen instellen welke functies er onder een korte of lange veeg van links en rechts zitten. Naast verwijderen en archiveren kan ook gekozen worden voor snooze, waarbij e-mails op een moment naar keuze weer in de inbox verschijnen.

Ook heeft Spark een functie om e-mails uitgesteld te verzenden. Daarnaast biedt Spark handige koppelingen met andere apps en krachtige functies zoals makkelijk aan te vullen sjablonen voor e-mails en een complete teamfunctie die mailbeheer voor bedrijven makkelijker maakt. Spark heeft betaalde opties voor teams, maar is volledig gratis te gebruiken voor consumenten.

Download Spark Mail voor Android of voor iOS (gratis)

1.1.1.1 Warp (Android en iOS)

Netwerkbedrijf CloudFlare bracht een jaar geleden zijn eigen, gratis DNS-app 1.1.1.1 uit. De app voor Android en iOS laat mensen hun internetgebruik onzichtbaar maken voor netwerkbeheerders van bijvoorbeeld openbare wifi-spots. Ook belooft CloudFlare dat 1.1.1.1 sneller verbinding maakt met sites, door de snelle DNS-systemen van CloudFlare.

DNS kan kort door de bocht omschreven worden als het telefoonboek van het internet: een adres als NU.nl is gekoppeld aan een bepaald DNS-adres en hoe sneller die verbinding wordt gelegd, hoe sneller de pagina kan worden geladen.

Nu krijgt 1.1.1.1 ook VPN. Die afkorting staat voor Virtueel Particulier Netwerk en is kort gezegd een manier om internetverkeer te beveiligen door het via een vertrouwde server te laten verlopen. Omdat het internetverkeer als het ware door een virtuele tunnel loopt, kunnen anderen niet zien wat de gebruiker doet en het verkeer dus ook niet onderscheppen.

Het nadeel van VPN is dat de internetsnelheid er vrijwel altijd iets langzamer van wordt: er wordt immers een extra tussenstop gemaakt. CloudFlare belooft dat zijn VPN-dienst Warp internet juist sneller maakt. De dienst is in eerste instantie gratis, maar er is wel een wachtlijst. Op termijn komt CloudFlare ook met de uitgebreidere VPN-dienst Warp+. De prijs is nog niet bekend, ook is onduidelijk wanneer de dienst verkrijgbaar is.

Download 1.1.1.1 voor Android of voor iOS (gratis)