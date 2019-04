De Netflix-app voor iPhone en iPad ondersteunt niet langer de mogelijkheid om AirPlay te gebruiken, staat op een hulppagina van Netflix.

AirPlay is niet meer bruikbaar vanwege "technische beperkingen". Het bedrijf legt niet uit om wat voor beperkingen het precies gaat.

Met AirPlay is het mogelijk om beelden van een iOS-apparaat naar een Apple TV te sturen, zodat video's of foto's op televisie te bekijken zijn. Ook kan het scherm van de iPhone of iPad op tv getoond worden.

Via het bedieningspaneel op iOS is AirPlay nog steeds in te schakelen, maar gebruikers krijgen een foutmelding te zien als ze de functie in combinatie met Netflix gebruiken.

Het is niet duidelijk waarom de ondersteuning is gestopt. AirPlay werkte sinds 2013 met Netflix. Op de Apple TV is wel een aparte Netflix-app beschikbaar. Ook hebben slimme televisies vaak zelf een Netflix-app.