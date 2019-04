Android Q, de komende versie van het besturingssysteem voor smartphones, krijgt zogenoemde 'bubbels' om multitasking mogelijk te maken. Dat maakt Google, de beheerder van Android, woensdag bekend op zijn blog.

De bubbels zijn kleine, cirkelvormige overlappingen op het scherm, waarmee gebruikers bepaalde taken van een andere app kunnen uitvoeren zonder hun op dat moment actieve app te verlaten.

Google suggereert dat de bubbels gebruikt kunnen worden voor chatapps, zodat gebruikers kunnen chatten zonder een andere app te verlaten. Facebook biedt voor zijn chatapp Messenger al een soortgelijke functionaliteit met de naam chatheads.

De bredere ondersteuning in Android Q maakt het mogelijk dat andere apps eenvoudiger bubbels kunnen gebruiken, zoals voor notities of reisapps. De bubbel zou bijvoorbeeld als een visuele reminder voor een activiteit of taak kunnen dienen, aldus Google.

Android Q bevindt zich momenteel in een testfase. Naar verwachting komt het nieuwste besturingssysteem in augustus uit voor smartphones. Een fabrikant van Android-toestellen bepaalt zelf of het besturingssysteem op zijn apparaten beschikbaar komt.