Snapchat test een functie waarmee gebruikers kunnen inchecken op locaties in Snap Kaart, zo bevestigt moederbedrijf Snap in gesprek met TechCrunch.

Met Passport kunnen gebruikers inchecken op specifieke locaties en aangeven welke plekken ze ooit hebben bezocht. Er wordt in dat geval een locatiepinnetje op de landkaart in Snapchat geplaatst.

De testfunctie werd gevonden door softwareonderzoeker Jane Manchun Wong. Zij vond ook een andere optie, genaamd Status. Daarmee kunnen gebruikers aangeven waar ze mee bezig zijn.

"Je kunt nu delen waar je bent en wat je doet", staat in de omschrijving van Snapchat Status. Met een cartoonpoppetje kunnen gebruikers tonen waar ze mee bezig zijn. Ze verschijnen bijvoorbeeld lezend of spelend op de landkaart.

Een woordvoerder van Snap laat aan TechCrunch weten dat de opties momenteel kleinschalig worden getest in Australië. Het is niet bekend of de functies later wereldwijd worden uitgerold.

Snap bracht de kaartweergave in 2017 uit. Sindsdien is het mogelijk om tijdelijk locaties te delen. Er is nog geen manier om bezochte plekken op te slaan.