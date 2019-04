Google heeft zijn beveiligingsrapport van Android in 2018 uitgebracht (pdf). Daarin staat dat er minder malware is gevonden in apps die buiten de Play Store om zijn gedownload.

In het rapport Android Security 2018 schrijft Google dat relatief minder apps die buiten de officiële appwinkel zijn gedownload schadelijke software bevatten dan in 2017. Het gaat om een daling van 38 procent.

In 2018 werd in 0,92 procent van de apps buiten de Play Store mogelijke malware gedetecteerd. Dat aandeel was in 2017 nog 1,48 procent.

Beveiligingsdienst Google Play Protect scant bestanden die op Android-smartphones worden geïnstalleerd. Volgens Google heeft de scanner in 2018 zo'n 1,6 miljard installaties van apps geweerd die niet in de Play Store stonden, maar via een omweg werden gedownload. Deze apps bevatten mogelijk risicovolle software.

Google schrijft dat er in het afgelopen jaar 20 procent meer installatiepogingen buiten de appwinkel werden tegengehouden dan in 2017. Het gaat daarbij om 73 procent van de apps. Bij de overige 27 procent werden apps aangemerkt als mogelijk gevaarlijk, maar negeerden gebruikers de waarschuwing.

Play Protect detecteert ook adware

Het aandeel apps in de Play Store dat een risico vormt, groeide in 2018 van 0,02 procent naar 0,04 procent. Volgens Google komt dat doordat Play Protect nu ook zogeheten adware (schadelijke advertentiesoftware) herkent.

In maart bleek dat Google ruim tweehonderd apps uit de Play Store heeft gewist, omdat die adware bevatten. Volgens het bedrijf Check Point waren de apps in totaal 147 miljoen keer gedownload.

Door de adware kon reclame ook buiten de betreffende apps verschijnen. De advertenties brachten gebruikers naar websites en andere apps. Ook konden via de advertenties nieuwe apps worden gedownload.