Duik op je telefoon in de wereld van The Elder Scrolls, gebruik de slimste en mooiste contacten-app met Cardhop en meer.

The Elder Scrolls: Blades (Android en iOS)

De eerste Elder Scrolls-game die speciaal is gemaakt voor Android en iOS. Een game in dezelfde wereld als Oblivion en Skyrim en met de sfeer, mogelijkheden en quests die je van zo'n game mag verwachten. Blades is goed speelbaar op touchscreens van zowel telefoons als tablets, en zowel in liggende als staande modus. Dat heeft ontwikkelaar Bethesda slim gedaan: zo is het zelfs mogelijk om de game op een telefoon met één hand te spelen, en in het heetst van de strijd te wisselen naar de liggende modus met twee handen.

Bewegen in de verrassend mooie game kan zowel met sticks op het scherm als door te tikken waar het personage heen moet. De rest van de interactie gebeurt ook met tikken, vechten doe je door over het scherm te vegen. Nadat je een eigen personage hebt ontworpen, kom je meteen in het verhaal van de game terecht. Net als bij andere Elder Scrolls-games voer je uitgebreide gesprekken met dorpelingen, waarbij je zelf het verloop van het gesprek kiest.

Je neemt quests aan, en bepaalt zelf of en in welke volgorde je die afhandelt. Dat gaat in Blades allemaal wel wat gestroomlijnder. Je loopt niet zelf naar een dungeon toe, maar start een quest uit het menu en begint direct. Ook laat de game standaard zien waar je naartoe moet door een lijn door de levels te trekken. Dat houdt de game toegankelijk, maar vergis je niet: veel mogelijkheden van een Elder Scrolls-game zijn aanwezig.

Zo is er een uitgebreide talent-tree en zijn er veel wapens en voorwerpen om te verzamelen. Met je winsten kun je zelfs je eigen stad bouwen. The Elder Scrolls: Blades is een gratis game, en gebruikt de bekende methode om geld te verdienen: wachttijden. Wie een dungeon uitspeelt, verdient een schatkist, maar om die te openen moet je wachten of betalen. De game is sinds deze week speelbaar als Early Acces: een half-open bèta waarvoor je je moet registreren. Ontwikkelaar Bethesda stuurt uitnodigingen gefaseerd uit.

Download The Elder Scrolls: Blades voor Android of voor iOS (gratis)

Cardhop (iOS)

Een contacten-app van de makers van de geweldige agenda-app Fantastical. Net als Fantastical lijkt ook Cardhop een app die van Apple had kunnen zijn, maar met geavanceerdere functies dan de standaard iOS-app van Apple.

Cardhop wil het ultieme startpunt zijn om contact te zoeken met vrienden, collega's en andere contactpersonen. Het startvenster toont een ogenschijnlijk simpele contactenlijst, maar een veeg over een contactpersoon toont direct alle mogelijke manieren om contact te zoeken: bellen, FaceTime, WhatsApp of bijvoorbeeld het starten van een route.

Onderaan de lijst staat een handige zoekbalk, die helaas nog niet in het Nederland werkt. Maar ook in het Engels is-ie handig: tik bijvoorbeeld 'call Pi' en de app begrijpt je en toont een belknop voor Piet. Dat werkt stukken sneller dan bij de normale telefoon- of contactenapp, waarbij je na het zoeken nog een paar keer moet tikken. Voor veelvoorkomende handelingen kun je ook Siri Shortcuts maken, zodat je ze snel met een spraakcommando kan uitvoeren.

De zoekbalk is bovendien slim: tik of plak de gegevens van een nieuw contactpersoon erin, en de app begrijpt wat de naam is, wat het adres en wat het telefoonnummer. Ook zijn contacten makkelijk te groeperen, en kan er makkelijk worden gezocht tussen die groepen. Cardhop heeft een fraai aanpasbare interface, maakt het toevoegen van notities makkelijk en biedt ook een digitale visitekaart-functie voor het snel uitruilen van contactgegevens.

Download Cardhop voor iOS (4,49 euro)

Amsterdam CitySign (Android en iOS)

Eind vorig jaar verwijderde de gemeente Amsterdam een van de bekendste toeristische trekpleisters van de hoofdstad. Het grote 'I amsterdam'-logo verdween na tien jaar van het Museumplein. GroenLinks, de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad, vond het de boodschap van logo te individualistisch, en wilde van het bijna 25 meter brede logo af.

Voor Amsterdammers, toeristen en andere mensen die het logo missen, is er nu de app Amsterdam CitySign. Met augmented reality is het logo overal in Amsterdam tevoorschijn te toveren. Scan met je de camera van je telefoon de grond, en het logo verschijnt. Met een knijpbeweging kun je het rood-witte logo groter of kleiner maken, slepend kan je het verplaatsen. Zo past het op de keukentafel, op het Museumplein of waar je maar wil.

De app is gemaakt door creatief bureau rdesign, uit protest tegen het verdwijnen van de echte letters. "De Amsterdamse politiek kan de letters wel uit de stad halen, maar niet uit het hart van de Amsterdammers en de toeristen", zegt mede-eigenaar van het bureau Remco Hovemann.

Download Amsterdam CitySign voor Android of voor iOS (gratis)