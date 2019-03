Instagram experimenteert met een nieuwe functie in de app, waarmee doorgespoeld kan worden in video's. Dat ontdekte softwareonderzoeker Jane Manchun Wong.

In de test kunnen gebruikers via een zoekbalk boven in beeld door de video scrollen. Deze functie is nog niet aanwezig in filmpjes van de reguliere Instagram-app, maar is wel te gebruiken binnen de videosectie IGTV.

Op dit moment kunnen video's in de tijdlijn alleen van begin tot einde bekeken worden. Een stukje terugspoelen kan niet, daarvoor moet de video opnieuw worden gestart. Dat gebeurt automatisch als het filmpje eindigt.

Het is niet bekend of en wanneer de functie in de reguliere versie van Instagram wordt opgenomen.

Eerder deze maand werd bekend dat Instagram de optie Watch Party test om samen naar filmpjes te kijken. Die functie is al langer beschikbaar op Facebook.