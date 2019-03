Een app die beweerde homoseksuele gebruikers hetero te kunnen maken is door Google uit de Play Store verwijderd, aldus Axios.

De app bood hulp bij zogeheten 'conversietherapie', waarbij gepoogd wordt om de seksuele geaardheid van een persoon te veranderen. In de software werd onder meer beweerd dat homoseksualiteit een verslaving is.

Apple, Microsoft en Amazon verwijderden eerder al apps van dezelfde kerk na een petitie van belangenorganisatie Truth Wins Out. Google liet de app toen staan, omdat het volgens de techgigant niet duidelijk was of het werkelijk om conversietherapie ging.

De Amerikaanse kerk Living Hope Ministries bood de app aan, maar ontkent dat de therapie in de app was verwerkt. Op de website van de kerk wordt wel verwezen naar "gesprekken met duizenden mensen per jaar die worstelen met gevoelens voor hetzelfde geslacht".

Nu heeft Google de app alsnog gewist. Dat gebeurde nadat Google door The Human Rights Campaign van een lijst met LHBTQ-vriendelijke bedrijven werd gehaald om het toestaan van de Living Home Ministries-app.