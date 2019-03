WhatsApp is ook op Android gestart met de voorbereiding voor de implementatie van een donkere modus. Dat meldt WABetaInfo. In oktober startte het bedrijf op iOS al met de voorbereidingen.

De donkere modus vervangt lichte kleuren op het scherm met donkere kleuren, waardoor het gebruik van een app, bijvoorbeeld bij weinig licht, aangenamer moet worden.

De donkere modus maakt in de huidige versie op Android en iOS gebruik van grijze kleuren. Of de definitieve nachtmodus ook van deze kleuren gebruikmaakt, is nog niet duidelijk.

Het gebruik van een nachtmodus met volledig zwarte beelden kan batterijbesparend werken op oledschermen, omdat de pixels daarbij geen zwarte kleur weergeven, maar 'uit' staan.

Het is nog niet duidelijk wanneer WhatsApp de donkere modus definitief voor gebruikers beschikbaar stelt. Volgens WABetaInfo gaat er nog redelijk wat tijd zitten in de ontwikkeling ervan. Vermoedelijk maakt het sociale medium, dat eigendom is van Facebook, de nachtmodus eerst beschikbaar voor een selecte groep testers.