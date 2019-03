Het Chinese gamebedrijf Beijing Kunlun Tech zou zijn datingapp Grindr willen verkopen nadat de Amerikaanse overheid kritisch was over de eerdere overname. Dat vertellen anonieme bronnen aan Reuters.

De Amerikaanse Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) onderzocht de overname van Grindr door Kunlun. De datingapp werd tussen 2016 en 2018 door het Chinese bedrijf overgenomen, zonder dat de CFIUS hiervan op de hoogte werd gesteld.

Grindr is een datingapp voor homoseksuele relaties. De appmaker zegt zich te richten op homo- en biseksuele, transgender- en queer-gebruikers. In 2017 had de app 27 miljoen gebruikers.

De overname van de app zou volgens de CFIUS "een risico voor de nationale veiligheid" zijn. Verdere details over het onderzoek zijn nog niet naar buiten gelekt. De Verenigde Staten kijken steeds vaker of de gegevens van overgenomen techbedrijven niet worden misbruikt.

Koper gezocht voor Grindr

Het onderzoeksrapport zou voor Kunlun reden zijn om de app weer te verkopen. Op het moment zou worden gekeken of Amerikaanse investeerders of concurrenten van Grindr interesse hebben in een overname.

Kunlun heeft niet op de geruchten gereageerd. Een woordvoerder van de CFIUS zegt niet in te gaan op specifieke onderzoeken.