Chatapp Telegram heeft een update gekregen. Daarmee kunnen gebruikers nu ook elkaars berichten verwijderen nadat ze zijn verzonden.

Op Telegram konden gebruikers al enkele jaren hun eigen berichten wissen, nu kunnen beide deelnemers van een chatgesprek elkaars verzonden berichten verwijderen.

Volgens Telegram is daar geen tijdslimiet aan verbonden en werkt het ook met heel oude berichten. De wisfunctie werkt niet in groepsgesprekken. Het is voortaan ook mogelijk om de volledige gespreksgeschiedenis in privéchats te wissen.

Na de update kunnen doorgestuurde berichten geanonimiseerd worden, door de naam van de oorspronkelijke verzender niet klikbaar te maken. Via de privacyinstellingen is het mogelijk om die klikbare link uit te schakelen, zodat anderen niet in contact kunnen komen met de afzender.

Op Android kunnen gebruikers met tekstopdrachten naar emoji's zoeken. Zo zijn lachende gezichtjes te vinden door 'laugh' in het zoekveld in te vullen. De functie komt later op iOS beschikbaar.