WhatsApp test een functie waarmee de app inzichtelijk maakt hoe vaak een bericht is doorgestuurd, ontdekte WABetaInfo in een bètaversie van de chatapp op Android-telefoons.

Een bericht dat vijf keer of vaker is gedeeld, wordt in de bèta van WhatsApp aangegeven als "vaak doorgestuurd". Dat label is door zowel de ontvanger als de verzender van het bericht te zien.

Het exacte aantal wordt in het scherm Berichtinformatie getoond. Alleen de zender kan dit aantal bekijken.

Wanneer de functie officieel voor iedereen wordt uitgerold, is niet bekend. WABetaInfo stelt dat het in elk geval in de volgende bètaversie van de chatdienst wordt opgenomen.

De functie zou bedoeld zijn om meer inzicht te bieden in de verspreiding van nepnieuws. Sinds vorig jaar worden gebruikers op de hoogte gebracht als ze een doorgestuurd bericht ontvangen. In januari van dit jaar zei WhatsApp nog dat er een beperking op het aantal keren doorsturen zou komen.